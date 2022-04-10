В Швеции формируется парламентское большинство для вступления в НАТО

В Швеции может образоваться парламентское большинство за вступление в НАТО, если Финляндия решит подать заявку на вступление в Альянс.

Об этом заявил лидер партии "Шведские демократы" Йимми Окесон.

По словам политика, его партия может изменить свое мнение по поводу вступления в НАТО.

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Если Финляндия подаст заявку, я хочу обратиться в партийный совет с просьбой изменить нашу позицию,

– сказал Окесон.

Изменение позиции партии "Шведские демократы" будет означать, что в шведском парламенте образуется большинство в пользу присоединения к НАТО, тогда как Швеция десятилетием являлась нейтральным государством.

Финляндия очень четко движется к членству в НАТО, и есть много признаков того, что это может произойти в ближайшее время. Это, а также тот факт, что Украина, не являющаяся членом НАТО, осталась совершенно одинокой, заставили меня изменить мнение,

– добавил он.

Финляндия более решительна в отношении присоединения к НАТО

Среди шведов был проведен опрос, показавший, что большинство впервые выступают за вступление в НАТО. После результатов опроса, националистические шведские демократы заявили, что готовы пересмотреть свою позицию об оппозиции к членству.

Вторжение России в Украину побудило две страны – Швецию и Финляндию рассмотреть возможность присоединения. В то же время, Швеция колеблется больше, чем Финляндия. Ведь во второй – 1300-километровая граница с Россией.

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