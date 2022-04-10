Про це заявив лідер партії "Шведські демократи" Йіммі Окесон.

За словами політика, його партія може змінити свою думку щодо вступу в НАТО.

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Якщо Фінляндія подасть заявку, я хочу звернутися до партійної ради з проханням змінити нашу позицію,

– сказав Окесон.

Зміна позиції партії "Шведські демократи" буде означати, що у шведському парламенті утвориться більшість на користь приєднання до НАТО, тоді як Швеція десятиліттям була нейтральною державою.

Фінляндія дуже чітко рухається до членства в НАТО, і є багато ознак того, що це може статися найближчим часом. Це, а також той факт, що Україна, яка не є членом НАТО, залишилась абсолютно самотньою, змусили мене змінити думку,

– додав він.

Фінляднія більш рішуча щодо приєднання до НАТО

Серед шведів було проведене опитування, яке показало, що більшість вперше виступають за вступ до НАТО. Після результатів опитування націоналістичні шведські демократи заявили, що готові переглянути свою позицію про опозицію до членства.

Вторгнення Росії в Україну спонукало дві країни – Швецію та Фінляндію – розглянути можливість приєднання. Водночас Швеція вагається більше, аніж Фінляндія. Адже у другої – 1300-кілометровий кордон з Росією.

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