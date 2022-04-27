В Швеции пожилая россиянка набросилась на украинку: разорвала флаг и кричала, что "даст по морде"

В Швеции 70-летняя россиянка набросилась на украинку. Перед этим женщина разорвала украинский флаг, а на замечания начала ругаться и оскорблять девушку.

Инцидент произошел в Стокгольме. Компания, в которой работает россиянка, быстро отреагировала на этот случай и уволила ее.

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Пожилая россиянка набросилась на украинку в Швеции

Украинка Ольга Кайда рассказала, что 25 апреля она по дороге домой увидела пожилую женщину, порочившую украинский флаг возле российского посольства в Стокгольме. Девушка достала телефон и начала фотографировать действия женщины. Увидев это, она подошла и принялась словесно нападать на украинку.

Тогда я включила камеру и спросила почему она это делает. Она ответила, что я нацистка, шлюха, у меня некрасивый вид, дешевая одежду и скоро умру. Потом моя батарея села. Интересно, когда они все умрут, чтобы моя страна наконец-то зажила?,

– заметила девушка.

Ольга объяснила, что под "ними" она подразумевает тех, кто оккупировал Украину, бомбил многоэтажки и роддома, убивал и насиловал мирных жителей, в том числе детей.

"Но мне также интересно, почему таким людям, как эта женщина, разрешено жить в Европе с ценностями, которые они пропагандируют?", – отметила девушка.

Она добавила, что хотела бы этим видео привлечь внимание того, что люди с такими ценностями живут в демократических обществах. Однако жертвой их ненависти может оказаться каждый. Ольга уже сообщила о нападающей в полицию.



Женщина рвала украинский флаг / Фото Ольги Кайды

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Женщина называла украинку шлюхой и хвасталась своей одеждой

Нападающая оказалась россиянкой. Она заявила, что живет в Швеции около 30 лет, а "такие", как Ольга убирают у нее на даче. Она обзывала украинцев "тухлыми, грязными фашистами" и не смогла адекватно ответить на вопрос, для чего рвала флаг.

Зато россиянка доказывала девушке, что та плохо одета, не знает "своей истории" и работает шлюхой, потому что "в Швеции только украинки" предоставляют услуги сексуального характера. В то же время женщина хвасталась своей одеждой – якобы она прилично смотрится в "плаще за 25 тысяч, косынке и с сумкой".

"Ты всю жизнь будешь несчастная, нищая, грязная, в кроссовках и штанах за 150 крон. И никуда ты отсюда не сунешься. Да. А у меня вот плащ за 25 тысяч, и косынка, и сумка. Ты даже не представляешь, что я с тобой сделаю. У меня такая сила есть", – заявила пенсионерка.

На вопрос, почему бабушка уже 30 лет живет в Швеции и не возвращается в Россию, женщина затруднилась ответить и продолжила показывать свой незаурядный интеллект, называя собеседницу глупой, обезьяной, страшной, больной и тому подобное.

Смотрите видео, как пожилая россиянка напала на украинку:

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Нападающую уволили с работы

Небезразличные украинцы быстро нашли информацию о нападающей. Россиянку зовут Евгения Денисова. Она работает в шведской компании по подбору персонала Lernia. Там довольно быстро отреагировали на произошедший с участием их сотрудницы инцидент.

"Нам стало известно, что в соцсетях распространяется видео, на котором работник Lernia словесно нападает на другого человека. Хотим уточнить, что лицо, выражавшее угрозы, уже не работает в компании и туда не вернется. Мы категорически не согласны с оскорбительными мыслями, которые выражает этот человек", – заявили в Lernia.

Кроме того, на скандальный случай отреагировали в Посольстве Украины в Швеции. Там отметили, что уже обратились в шведские правоохранительные органы с просьбой предоставить правовую оценку поступку россиянки и принять соответствующие меры.

"Подобные высказывания и поведение не должны быть проигнорированы. Это лицо должно понести предусмотренную законодательством ответственность", – добавили в посольстве.

О решении шведских милиционеров обещали проинформировать дополнительно.

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