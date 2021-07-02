В Швеции убили полицейского: это первый такой случай за 14 лет

При исполнении служебных обязанностей в Швеции погиб полицейский. Это произошло 30 июня в пригороде Гетеборга.

Событие вызвало громкий резонанс в обществе. Ведь такой случай – убийство полицейского – случился впервые за 14 лет.

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Резонансное убийство полицейского в Швеции: что случилось

В пригороде Гетеборга произошла стрельба. О причинах ее возникновения пока правоохранители не рассказывают. Но известно, что:

После короткого общения полицейского с группой людей эти люди начали в него стрелять.

30-летний мужчина вскоре умер от ран в больнице.

в больнице. Инцидент произошел поздно вечером 30 июня.

А 1 июля в Швеции правоохранители минутой молчания почтили память коллеги.

почтили память коллеги. Впрочем, в деле об убийстве до сих пор никого не задержали.

событие вызвало значительный резонанс в шведском обществе. Ведь убийство полицейского в стране произошло впервые за 14 лет. А всего за прошедшие 20 лет было лишь еще два таких случая.

В полиции говорят, что не намерены отступать в борьбе с организованной преступностью.

СМИ предполагают: таким образом правоохранители намекнули, что в преступлении виновны наркобанды, деятельность которых в Швеции в последнее время стремительно активизировалась.

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