В Швеции заочно арестовали подозреваемого во взрыве дома в Гетеборге

30 сентября 2021 , 18:35
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Источник:

Local L

В полиции заявили, что смогли идентифицировать подозреваемого во взрыве в жилом доме в Гетеборге. Его еще не поймали, но заочно арестовали.

Однако, несмотря на идентификацию мужчины, его личность еще не установили. К тому же доподлинно неизвестны его мотивы.

Важно Взрыв в доме в Гетеборге: в полиции допускают, что атака была умышленной

Подозреваемого не нашли, но арестовали

Сейчас полиция выдала ордер на арест подозреваемого за разрушение, которое грозит общественности. Это высшая степень подозрения, в соответствии с законодательством Швеции. Ордер выдали в отсутствие подозреваемого, и полиция пока не установила личность.

Шведские СМИ, в частности SVT Väs, ссылаясь на анонимные источники, сообщают, что подозреваемый – 55-летний мужчина.

Правоохранители подчеркнули, что инцидент, вероятнее всего, никак не связан с бандитской преступностью. По их словам, сейчас связи взрыва с криминальным миром не выявили.

Впрочем, характер взрыва свидетельствует о том, что он не был природного происхождения.

В полиции рассказали, что техническое расследование причины взрыва затянулось из-за условий на месте. Эксперты не смогли вовремя попасть в дом после пожара.

Взрыв и пожар в доме в Гетеборге: смотрите видео

Что известно о взрыве в Гетеборге

  • Взрыв прогремел около 5 утра 28 сентября в одной из квартир жилого дома.
  • Вспыхнул пожар, который быстро распространился по помещению.
  • В больницу доставили 23 человека, состояние 4 человек – тяжелое, у них серьезные ожоги.
  • Около 100 человек пришлось отселить в гостиницу на время расследования взрыва.
  • В полиции предполагают, что в дом подложили бомбу.
Автор: Вероніка Климська