В Швеции заочно арестовали подозреваемого во взрыве дома в Гетеборге
Источник:Local L
В полиции заявили, что смогли идентифицировать подозреваемого во взрыве в жилом доме в Гетеборге. Его еще не поймали, но заочно арестовали.
Однако, несмотря на идентификацию мужчины, его личность еще не установили. К тому же доподлинно неизвестны его мотивы.
Важно Взрыв в доме в Гетеборге: в полиции допускают, что атака была умышленной
Подозреваемого не нашли, но арестовали
Сейчас полиция выдала ордер на арест подозреваемого за разрушение, которое грозит общественности. Это высшая степень подозрения, в соответствии с законодательством Швеции. Ордер выдали в отсутствие подозреваемого, и полиция пока не установила личность.
Шведские СМИ, в частности SVT Väs, ссылаясь на анонимные источники, сообщают, что подозреваемый – 55-летний мужчина.
Правоохранители подчеркнули, что инцидент, вероятнее всего, никак не связан с бандитской преступностью. По их словам, сейчас связи взрыва с криминальным миром не выявили.
Впрочем, характер взрыва свидетельствует о том, что он не был природного происхождения.
В полиции рассказали, что техническое расследование причины взрыва затянулось из-за условий на месте. Эксперты не смогли вовремя попасть в дом после пожара.
Взрыв и пожар в доме в Гетеборге: смотрите видео
Что известно о взрыве в Гетеборге
- Взрыв прогремел около 5 утра 28 сентября в одной из квартир жилого дома.
- Вспыхнул пожар, который быстро распространился по помещению.
- В больницу доставили 23 человека, состояние 4 человек – тяжелое, у них серьезные ожоги.
- Около 100 человек пришлось отселить в гостиницу на время расследования взрыва.
- В полиции предполагают, что в дом подложили бомбу.