Швеция готовит дополнительные места на кладбищах на случай войны, - AP News

Шведские похоронные ассоциации ищут дополнительные земельные участки для захоронения 30 тысяч человек в случае войны. Однако пока территории недостаточно даже для нужд мирного времени.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Assosiated Press.

Смотрите также "Полярная звезда" с ядеркой на 1200 километров: что за ракеты Pukguksong-2, которые КНДР предоставила России

Что известно о подготовке кладбищ в Швеции

Так, похоронная ассоциация Гетеборга стремится приобрести не менее 4 гектаров земли для срочных захоронений около 30 000 человек в случае войны. Кроме этого, им нужно еще 6 гектаров для обычных захоронений.

Эти меры инициировали из-за рекомендаций Шведского агентства по чрезвычайным ситуациям (MSB) и военных.

Причиной называют напряженность в Балтийском регионе с Россией и решение Швеции присоединиться к НАТО. Однако процесс создания нового кладбища может длиться до 10 лет, что создает дополнительные вызовы в условиях неопределенности.

Согласно положениям Церкви Швеции и Закона о погребении, похоронные ассоциации должны обеспечить наличие достаточного количества земли для захоронения примерно 5% населения прихода в случае необходимости

Интересно, что в ноябре Швеция и Финляндия обновили свои пособия по гражданской подготовке, предоставляя инструкции по выживанию во время войны. Однако стоит заметить, что прямого упоминания России, как угрозы, там нет.