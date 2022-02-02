Швеция предоставит Украине более 5 миллионов долларов помощи
Источник:правительство Швеции
Швеция и еще 4 страны запустили Партнерский фонд для укрепления Украины (PFRU). Он направлен помочь Киеву противостоять вооруженной агрессии Москвы.
Правительство Швеции выделило для фонда 50 миллионов шведских крон. Это составляет 5,4 миллиона долларов.
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Эти деньги предоставят Украине в течение следующих 3 лет.
Какие страны присоединились к фонду
- Великобритания,
- Канада,
- Швейцария,
- США.
Фонд укрепит устойчивость к российской агрессии на Востоке и Юге Украины. Он будет способствовать улучшению предоставления государственных услуг, расширению диалога и инклюзивному экономическому развитию,
– заявила министр по вопросам сотрудничества с целью развития Матильда Эрнкранс.
Фонд дополняет помощь ООН. Однако является более гибким и лучше реагирует на события на местах.
Реакция Кулебы
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем твитере поблагодарил Швецию за помощь. Он назвал деньги "ценным вкладом в стабильность Украины относительно агрессивных действий России".
Политик подчеркнул, что Киев и Стокгольм всегда были и остаются надежными друзьями и партнерами.
Что известно о помощи от Швеции
В правительстве Швеции отметили, что среди всех стран Восточной Европы именно Украине оказывают наибольшую поддержку в реформах. Речь идет о примерно 240 миллионах шведских крон в год, что составляет более 26,7 миллиона долларов.
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