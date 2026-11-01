Шведский спецназ провел ночной рейд на судно с россиянами в Балтийском море
Вечером 30 октября шведские спецназовцы провели операцию на сухогрузе, связанном с Россией. Судно находилось вблизи северо-западного побережья острова Готланд в Балтийском море.
Об этом сообщает шведский телеканал TV4.
Что известно о спецоперации в Балтийском море?
В ходе операции правоохранители проверили документы членов экипажа. В полиции Стокгольма отказались раскрывать их гражданство и подробности рейда.
Впрочем, по данным СМИ, на борту находились граждане России, вероятно, жители Калининградской области. Там расположен офис компании, управляющей судном.
Журналисты предполагают, что спецоперация могла быть связана с подозрениями в причастности компании к разведывательной и гибридной деятельности России.
В частности, ее суда ранее замечали в районах, где впоследствии обнаруживали неизвестные беспилотники.
Собеседники телеканала в европейских разведывательных структурах утверждают, что указанные БПЛА почти наверняка выполняли задачи в интересах Кремля.
Суда этого морского перевозчика уже неоднократно подвергались обыскам и тщательным проверкам в различных портах Европы.
Посол России в Швеции Сергей Беляев заявлял, что с конца 2022 года шведские власти задержали пять грузовых судов с россиянами в составе экипажа. Два из них впоследствии отпустили.
Напомним, по данным ГУР, Россия планирует диверсии в странах Центральной и Восточной Европы, чтобы обвинить в них Украину и ослабить поддержку Киева. Для этого Москва может провести операции под чужим флагом.
Среди возможных целей – объекты критической инфраструктуры, приграничные районы, Калининградская область и Сувалкский коридор. Также под угрозой могут оказаться регионы с русскоязычным населением и объекты Русской православной церкви.