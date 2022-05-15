Швеция также подаст заявку в НАТО во вторник, – источники

Шведское правительство несколько изменило внутренние планы вступления страны в НАТО. Швеция решила ускориться и официально подать заявку на вступление в Альянс уже 17 мая.

Источник издания сообщил, что правительство Швеции уже распланировало весь процесс. Решения пока не обнародовали официально из-за того, что социал-демократическая партия, где тоже есть противники членства, еще не закончила внутреннюю дискуссию.

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Планы Швеции

Во вторник 17 мая Швеция планирует передать официальное письмо с заявкой о присоединении к Северо-Атлантическому Альянсу генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Письмо будут передавать в Брюсселе.

Если Столленберг еще не вернется к работе, поскольку он находится на самоизоляции из-за подтвержденного COVID-19, письмо передадут его представителям.

Несмотря на дискуссии в социал-демократической партии, правительство уже планирует объявить об одобрении курса на НАТО в воскресенье вечером, ведь скептиков в партии очень мало.

Расширение НАТО: последние новости

Из-за полномасштабной войны России против Украины, Швеция и Финляндия почти одновременно сообщили о намерении вступить в НАТО. В Альянсе отреагировали быстро и заявили, что в их случае процесс вступления будет "быстрым".

Финляндию и ее решение поддержали глава Евросовета Шарль Мишель, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг и Президент Украины Владимир Зеленский.

Тем временем спикер Путина Дмитрий Песков начал традиционные заявления о том, что вступление Финляндии в НАТО угрожает России. Из-за угроз президент Финляндии даже созвонился с Путиным и заявил о планах вступления в НАТО.

Неожиданно против вступления Швеции и Финляндии в Альянс выступил и президент Турции Реджеп Эрдоган. Он заявил, что скандинавские страны похожи на "гостевой дом для террористических организаций".

Несмотря на это, страны не собираются менять мнение. 15 мая Финляндия приняла официальное решение о подаче заявки на членство в Североатлантическом Альянсе. Вскоре такое решение планирует объявить Швеция.

В настоящее время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция не будет блокировать членство Финляндии и Швеции в НАТО.

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