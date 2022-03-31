Швеция выделит 1 миллиард долларов для помощи беженцам из Украины
31 марта 2022 , 16:25Читати новину українською
Источник:Sky News
Украинцы из-за вторжения России стали беженцами в странах Европы и не только. Помогает нам и Швеция.
Следовательно, страна решила выделить для украинских беженцев миллиард долларов. Деньги на подготовку к прибытию украинцев уже выделили.
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На какую помощь направят деньги
Министр финансов Швеции заявил, что средства используют на стоимость жилья в частности.
Страна выделила 9,8 млрд крон на подготовку к принятию украинских беженцев.
Это примерно 1,05 миллиарда долларов или 800 миллионов фунтов стерлингов.
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