Швеция выделит 1 миллиард долларов для помощи беженцам из Украины

31 марта 2022 , 16:25
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Источник:

Sky News

Украинцы из-за вторжения России стали беженцами в странах Европы и не только. Помогает нам и Швеция.

Следовательно, страна решила выделить для украинских беженцев миллиард долларов. Деньги на подготовку к прибытию украинцев уже выделили.

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На какую помощь направят деньги

Министр финансов Швеции заявил, что средства используют на стоимость жилья в частности.

Страна выделила 9,8 млрд крон на подготовку к принятию украинских беженцев.

Это примерно 1,05 миллиарда долларов или 800 миллионов фунтов стерлингов.

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Автор: Оксана Княжик