Швеция выполняет требования Турции по отношению к НАТО, – Столтенберг

Швеция предпринимает важные шаги, чтобы выполнить условия, выдвинутые Турцией на пути к одобрению заявки страны на вступление в Альянс.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон. Он подчеркнул, что безопасность Швеции и Финляндии имеет значение для НАТО.

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Швеция изменяет законодательство ради НАТО

Я приветствую тот факт, что Швеция уже начала менять свое антитеррористическое законодательство. И Швеция обеспечит, чтобы правовая база для экспорта вооружений отражала будущий статус члена НАТО с новыми обязательствами перед союзниками. Это два важных шага для решения проблем, затронутых Турцией,

– Столтенберг.

Генеральный секретарь сказал, что он и его сотрудники остаются в тесном контакте со всеми сторонами, чтобы решать беспокойство Турции и скорейшее достижение прогресса в рассмотрении заявок Швеции и Финляндии на членство.

Столтенберг приветствовал решение Швеции и Финляндии подать заявку на членство в НАТО, назвав это "историческим шагом в критическое для нашей безопасности время". Он сказал, что членство Швеции и Финляндии в Альянсе будет способствовать более тесному сотрудничеству в обороне Северных и Балтийских стран, усилит присутствие НАТО на Крайнем Севере и повысит трансатлантическую безопасность в целом.

Финляндия не уйдет в НАТО без Швеции

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна не присоединится к НАТО, если проблемы Швеции с Турцией будут означать, что членство Швеции будет отложено.

"Я говорю, что дело Швеции – наше дело. Это значит, что мы идем дальше рука об руку", – сказал политик.

Ранее СМИ писали, что Турция поставила Швеции и Финляндии 10 требований . Почти все они направлены на противников Турции (в первую очередь Рабочей партии Курдистана), которые нашли убежище в этих двух странах.

Самое большое обучение

Отметим, что после подачи заявки Швеция получила гарантии безопасности многих стран НАТО, а Альянс активизировал свое присутствие и обучение в регионе. Сейчас в Швеции проводятся крупнейшие учения НАТО в Балтийском море, в которых принимают участие более 7 000 военнослужащих из 14 стран Альянса и партнеров, включая Швецию и Финляндию.

Обе страны также участвуют в комплексных учениях НАТО по противовоздушной и противоракетной обороне в Балтийском регионе и Польше.