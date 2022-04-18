Швед продал яхту, чтобы закупить для Украины партию скорых

Весь мир пытается помочь Украине в войне против российских оккупантов. Кое-кто в стремлении внести свой вклад в победу делает просто невероятные шаги.

В Сумскую область прибыла партия автомобилей скорой помощи. История получения этих автомобилей – яркая и вдохновенная иллюстрация поддержки Украины мировым сообществом.

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Продажа яхты для помощи Украине

Гражданин Швеции решил продать свою парусную яхту, чтобы приобрести партию скорых для Украины. К покупке автомобилей также присоединились шведские медики.

Сам герой прибыл за рулем одной из скорых в Тростянец Сумской области. Его пример вдохновляет и демонстрирует безумную поддержку Украины во всем цивилизованном мире.

Фото героя из Швеции и скорых:

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