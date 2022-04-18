На Сумщину прибула партія автомобілів швидкої допомоги. Історія отримання цих автівок – яскрава та натхненна ілюстрація підтримки України світовою спільнотою.

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Продаж яхти заради допомоги Україні

Громадянин Швеції вирішив продати свою вітрильну яхту, щоб придбати партію швидких для України. До придбання автівок також долучилися шведські медики.

Сам герой прибув за кермом однієї зі швидких у Тростянець, що на Сумщині. Його приклад надихає та демонструє шалену підтримку України в усьому цивілізованому світі.

Фото героя зі Швеції та швидких:

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