В шведском Гетеборге загорелся аквакомплекс крупнейшего в стране парка развлечений

В городе Гетеборг в Швеции 12 февраля загорелся аквакомплекс в крупнейшем парке развлечений страны. В результате пожара в аквакомплексе есть пострадавшие.

Стоит отметить, что этот парк еще находится в состоянии строительства. Сейчас на месте работают экстренные службы.

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В Гетеборге загорелся аквапарк, после чего пострадали люди

Пожар произошел в аквапарке Oceana в популярном комплексе развлечений Liseberg в центре Гетеборга. Очевидцы рассказали, что пожар распространился на несколько водных горок и здание, похожее на ангар.

Пожар вспыхнул в аквакомплексе в Гетеборге: смотрите видео

Сейчас полиция и пожарные не могут сразу сказать, что стало причиной пожара. В то же время правоохранители отметили, что по меньшей мере 12 человек получили легкие ранения.



В Гетеборге загорелся аквакомплекс / Фото из соцсетей

Местные издания также сообщили, что эвакуированы люди в соседнем отеле и офисном помещении. В шведском информационном агентстве TT News Agency отметили, что аквапарк Oceana планировались открыть летом 2024 года. Строительство стоило около 10,6 миллиона долларов США.



Пожар в шведском городе Гетеборг / Фото из соцсетей

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