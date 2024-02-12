В шведском Гетеборге загорелся аквакомплекс крупнейшего в стране парка развлечений
Источник:Associated Press
В городе Гетеборг в Швеции 12 февраля загорелся аквакомплекс в крупнейшем парке развлечений страны. В результате пожара в аквакомплексе есть пострадавшие.
Стоит отметить, что этот парк еще находится в состоянии строительства. Сейчас на месте работают экстренные службы.
К теме Около 1000 автомобилей застряли в снегу на трассах Швеции и Дании: водителей спасали среди ночи
В Гетеборге загорелся аквапарк, после чего пострадали люди
Пожар произошел в аквапарке Oceana в популярном комплексе развлечений Liseberg в центре Гетеборга. Очевидцы рассказали, что пожар распространился на несколько водных горок и здание, похожее на ангар.
Пожар вспыхнул в аквакомплексе в Гетеборге: смотрите видео
Сейчас полиция и пожарные не могут сразу сказать, что стало причиной пожара. В то же время правоохранители отметили, что по меньшей мере 12 человек получили легкие ранения.
В Гетеборге загорелся аквакомплекс / Фото из соцсетей
Местные издания также сообщили, что эвакуированы люди в соседнем отеле и офисном помещении. В шведском информационном агентстве TT News Agency отметили, что аквапарк Oceana планировались открыть летом 2024 года. Строительство стоило около 10,6 миллиона долларов США.
Пожар в шведском городе Гетеборг / Фото из соцсетей
Ранее масштабный пожар был в немецком парке развлечений
- В популярном парке развлечений Europa Park, что в городе Руст в Германии 19 июня вспыхнул мощный пожар. Всех посетителей эвакуировали, а парк временно закрыли.
- По словам очевидца, пожар произошел на аттракционе "Волшебный мир бриллиантов". Территория вокруг этих аттракционов является одной из старейших в парке Europa Park. Огонь тушили несколько команд пожарных и ликвидация огня находилась под контролем.
- Уже через день парк работал в обычном режиме. В полиции отметили, что пожар в Europa Park локализовали, о пострадавших не сообщалось.
- Кроме этого, сейчас известно, что 3 пожарных доставили в больницу с незначительными травмами. На момент возгорания в парке находились около 25 тысяч человек.
- Стоит отметить, что Europa Park – крупнейший парк развлечений в Германии, расположен на территории в почти 100 гектаров. В 2022 году его посетили более шести миллионов человек.