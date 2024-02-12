Варто зазначити, що цей парк ще перебуває у стані будування. Наразі на місці працюють екстрені служби.
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У Гетеборзі загорівся аквапарк, після чого постраждали люди
Пожежа сталася в аквапарку Oceana в популярному комплексі розваг Liseberg в центрі Гетеборга. Очевидці розповіли, що пожежа поширилася на кілька водних гірок і будівлю, схожу на ангар.
Пожежа спалахнула в аквакомплексі в Гетеборзі: дивіться відео
Наразі поліція та пожежники не можуть відразу сказати, що стало причиною пожежі. Водночас правоохоронці зазначили, що щонайменше 12 людей зазнали легких поранень.
У Гетеборзі загорівся аквакомплекс / Фото з соцмереж
Місцеві видання також повідомили, що евакуйовано людей у сусідньому готелі та офісному приміщенні. У шведському інформаційному агентстві TT News Agency зазначили, що аквапарк Oceana планувалися відкрити влітку 2024 року. Будівництво коштувало близько 10,6 мільйона доларів США.
Пожежа у шведському місті Гетеборг / Фото з соцмереж
Раніше масштабна пожежа була у німецькому парку розваг
- У популярному парку розваг Europa Park, що в місті Руст у Німеччині 19 червня спалахнула потужна пожежа. Всіх відвідувачів евакуювали, а парк тимчасово закрили.
- За словами очевидця, пожежа сталась на атракціоні "Чарівний світ діамантів". Територія навколо цих атракціонів є однією з найстаріших у парку Europa Park. Вогонь гасили кілька команд пожежників і ліквідація вогню перебувала під контролем.
- Вже через день парк працював у звичайному режимі. У поліції зазначили, що пожежу в Europa Park локалізували, про постраждалих не повідомлялось.
- Крім цього, зараз відомо, що 3 пожежників доставили до лікарні з незначними травмами. На момент займання у парку перебували близько 25 тисяч осіб.
- Варто зазначити, що Europa Park – найбільший парк розваг у Німеччині, розташований на території в майже 100 гектарів. У 2022 році його відвідали понад шість мільйонів людей.