В Швейцарии начали выпускать "Vodka Zelensky": вся прибыль идет на помощь украинцам

В Швейцарии по-особенному решили поддержать Украину. Там запустили выпуск водки, названной в чести президента Владимира Зеленского.

Бренд "Vodka Zelensky" создала группа людей, выступающих за мир, сообщает одноименный сайт.

Обратите внимание Россия признала, что ракетный крейсер "Москва" затонул.

В Швейцарии создали проект в поддержку Украины

Главная цель создателей этого проекта – помочь Украине и украинцам. Поэтому 100% дохода от продажи водки они направят на поддержку украинцев, которые нуждаются в этом и на восстановление страны.

Они также запустили кампанию #DrinkForPeace, которая направлена ​​на просвещение и сбор средств, чтобы помочь восстановлению Украины, а также укрепить мир. На платформе #DrinkForPeace люди, которые живут в зоне боевых действий, могут показать, где именно помощь нужна больше всего.

Кроме того, там можно указать, какие благотворительные организации следует поддержать. В настоящее время идет работа по созданию этой платформы. Также создатели этого проекта призвали другие компании по производству алкоголя поддержать эту инициативу.

Актуально – Обращение Зеленского от 14 апреля: смотреть видео