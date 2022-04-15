В Швейцарии начали выпускать "Vodka Zelensky": вся прибыль идет на помощь украинцам
В Швейцарии по-особенному решили поддержать Украину. Там запустили выпуск водки, названной в чести президента Владимира Зеленского.
Бренд "Vodka Zelensky" создала группа людей, выступающих за мир, сообщает одноименный сайт.
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Главная цель создателей этого проекта – помочь Украине и украинцам. Поэтому 100% дохода от продажи водки они направят на поддержку украинцев, которые нуждаются в этом и на восстановление страны.
Они также запустили кампанию #DrinkForPeace, которая направлена на просвещение и сбор средств, чтобы помочь восстановлению Украины, а также укрепить мир. На платформе #DrinkForPeace люди, которые живут в зоне боевых действий, могут показать, где именно помощь нужна больше всего.
Кроме того, там можно указать, какие благотворительные организации следует поддержать. В настоящее время идет работа по созданию этой платформы. Также создатели этого проекта призвали другие компании по производству алкоголя поддержать эту инициативу.
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