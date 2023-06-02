В Швейцарии провалили закон об оружии для Украины, но есть обнадеживающий нюанс

В Швейцарии 1 июня был рассмотрен так называемый законопроект Lex Ukraine. Цель этого законопроекта позволит третьим государствам передавать Украине оружие швейцарского производства.

Нижняя палата парламента Швейцарии, Национальный совет, отклонил законопроект. Против документа проголосовали 98 депутатов, в то время как его поддержали 75.

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Инициатива об оружии Украины снята с повестки дня

Таким образом, инициатива теперь снята с повестки дня, поскольку соответствующий комитет другой палаты парламента, Совета кантонов, уже отвергал эту идею в прошлом.

В законодательной инициативе говорилось о том, чтобы разрешить реэкспорт оружия до конца 2025 года. Сторонники инициативы утверждали, что Швейцария должна оказывать больше поддержки Украине и вносить свой вклад в европейскую безопасность.

Оппоненты инициативы настаивали, что косвенные поставки вооружений проблематичны с точки зрения принципов нейтралитета и что это вопрос "уважения к швейцарскому законодательству".

Представители консервативной Швейцарской народной партии (SVP) выразили сомнение, будут ли косвенные поставки швейцарского оружия играть решающую роль для войны.

Украина может получить швейцарское оружие

Дискуссия о швейцарском оружие для Украины продолжится. На рассмотрении в парламенте находятся несколько предложений на эту тему.

Больше шансов на принятие имеет предложение, которое позволило бы косвенно поставлять военные материалы в Украину, однако у него много условий.

В частности, оружие могло бы быть поставлено только через 5 лет после его приобретения в Швейцарии, но только западными государствами и по запросу. Кроме того, целевая страна не должна находиться в состоянии войны, если она не защищается, как Украина.

Также целевая страна не должна серьезно нарушать права человека или использовать оружие против гражданского населения.

Швейцария отказала другим правительствам в реэкспорте оружия