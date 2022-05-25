Швейцария планирует арестовать миллионные активы товарища Януковича

В планах Швейцарии арестовать активы соратника бывшего президента Украины Виктора Януковича Юрия Иванющенко. Речь идет о сумме более 100 миллионов швейцарских франков (около 104 млн долларов).

Такую информацию сообщает Укринформ, ссылаясь на прессрелиз Федерального совета Швейцарии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрия заморозила более 250 миллионов евро российских олигархов

Активы Иванющенко Швейцария заморозила еще в 2014 году после революции в феврале. Сегодня же, 25 мая 2022 года, Федеральный совет Швейцарии принял решение о возбуждении дела об административной конфискации активов Юрия Иванющенко.

Таким образом, Швейцария поддерживает Украину, которая сталкивается с определенными трудностями в своих усилиях по конфискации этих активов. Эти трудности усугубились с началом войны в Украине,

– говорится в сообщении.

Там также подчеркнули, что принятое сегодня решение никаким образом не связано с санкциями, введенными ЕС против России в 2022 году в результате полномасштабного вторжения России в Украину.

Юрий Иванющенко / фото "ГОРДОН"

В заявлении говорится, что Федеральный совет поручил министерству финансов возбудить дело о конфискации в Федеральном административном суде (FAC).

Судебное разбирательство касается активов Юрия Иванющенко и его семьи на сумму более 100 миллионов швейцарских франков. FAC определит соблюдение условий конфискации. Если после окончания судебного разбирательства активы будут окончательно конфискованы, они будут возвращены Украине,

– отметили в совете.

Отмечается, что процедура конфискации основана на Законе об иностранных незаконных активах (FIAA). По официальной информации, он применяется только в исключительных случаях. Закон разрешает конфискацию активов иностранных политически значимых лиц, но при соблюдении определенных условий. В частности, необходимо, чтобы судебная система иностранного государства пыталась конфисковать активы, но не смогла этого сделать.

Ранее сообщалось, что в декабре 2021 года Федеральный совет Швейцарии продлил заморозку активов Виктора Януковича и его окружение до февраля 2023 года.

Печерский райсуд Киева дал еще одно разрешение на арест беглого экспрезидента Виктора Януковича

Офис генпрокурора сообщил, что суд дал еще одно разрешение на арест Януковича за подписание Харьковских соглашений.

По данным следствия, экспрезидент по предварительному сговору действовал совместно с бывшим премьер-министром Украины. Виктор Янукович нарушил требование Конституции и Закона Украины о международных договорах.

Сообщается, что беглый экспрезидент предоставил стране-агрессорке и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности, направленной против Украины.

Вас это может заинтересовать – Вениславский сказал, пойдет ли Беларусь в наступление на Украину или это простые заигрывания с Путиным: смотрите видео