Таку інформацію повідомляє Укрінформ, посилаючись на пресреліз Федеральної ради Швейцарії.

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Активи Іванющенка Швейцарія заморозила ще у 2014 році після Революції гідності у лютому. Сьогодні ж, 25 травня 2022 року, Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення про порушення справи про адміністративну конфіскацію активів Юрія Іванющенка.

Таким чином, Швейцарія підтримує Україну, яка стикається з певними труднощами у своїх зусиллях щодо конфіскації цих активів. Ці труднощі посилилися з початком війни в Україні,

– йдеться у повідомленні.

Там також наголосили, що рішення, яке прийняли сьогодні, ніяким чином не пов'язане із санкціями, запровадженими ЄС проти Росії у 2022 році внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У заяві йдеться, що Федеральна рада доручила міністерству фінансів порушити справу про конфіскацію у Федеральному адміністративному суді (FAC).

Судовий розгляд стосується активів Юрія Іванющенка та його сім'ї на суму понад 100 мільйонів швейцарських франків. FAC визначить, чи дотримані умови конфіскації. Якщо після закінчення судового розгляду активи будуть остаточно конфісковані, вони будуть повернуті Україні,

– наголосили у раді.

Процедура конфіскації заснована на Законі про іноземні незаконні активи (FIAA), який застосовується лише у виняткових випадках. Він дозволяє конфіскацію активів іноземних політично значущих осіб, але за дотримання певних умов. Зокрема, необхідно, щоб судова система іноземної держави намагалася конфіскувати активи, але не змогла цього зробити.

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Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2021 року Федеральна рада Швейцарії продовжила замороження активів експрезидента України Віктора Януковича та його оточення до лютого 2023 року.