Швейцария поддержала мирную инициативу Китая и Бразилии по войне в Украине

Швейцария выразила поддержку мирному предложению Китая и Бразилии. Там считают, что оно призывает к прекращению огня и политическому решению конфликта.

Об этом заявил представитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Николя Бидо в комментарии изданию Le Temps. Заметим, что Швейцария была единственной западной страной, приглашенной на учредительную встречу "Друзей мира", возглавляемую Китаем и Бразилией.

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Швейцария поддержала китайско-бразильскую мирную инициативу

Бидо заявил, что китайско-бразильская инициатива "предлагает альтернативу воинственным речам, которые мы имели возможность услышать на этой неделе в ООН как с украинской, так и с российской стороны".

В то же время он отметил необходимость добавить в документ инициативы ссылки на Устав ООН.

В издании отметили, что Швейцария была единственной западной страной, приглашенной 27 сентября на учредительную встречу "Друзей мира", организованную Китаем и Бразилией. В то же время известно, что участие во встрече также принимала Венгрия.

Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что, кроме Швейцарии, на встречу приглашали еще и Францию.

Какой была реакция МИД Украины

В МИД заявили, что украинская сторона разочарована решением Швейцарии.

Мы не можем понять логики такого решения. Ведь совместно с Швейцарской Конфедерацией мы организовали Первый Глобальный Саммит мира 15 – 16 июня в Бюргенштоке, в котором приняли участие представители ста стран и международных институтов. Наши страны продолжают активно сотрудничать над увеличением количества подписантов итогового Коммюнике этого саммита,

– отметили в сообщении.

В ведомстве отметили, что все мирные инициативы по войне в Украине должны базироваться на двух принципах:

"ничего об Украине без Украины";

предложения должны основываться на Уставе ООН и включать уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Мы уверены, что такие мирные идеи могут быть обсуждены на платформе, предложенной Саммитом мира. Мы считаем Формулу мира Президента Украины Владимира Зеленского единственным путем к всеобъемлющему, справедливого и устойчивого мира", – подчеркнул в МИД.

Там добавили, что нет никакой необходимости в дополнительных форматах и платформах для достижения мира в Украине, ведь Формула мира предоставляет для этого полный инструментарий и площадки для обсуждения всех идей.

"Мы призываем Швейцарскую Конфедерацию и все страны, которые поддерживают международное право и Устав ООН, избегать участия в так называемых "мирных инициативах", которые могут только усложнить процесс достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины. Те инициативы, которые не признают факта неспровоцированной вооруженной агрессии России против Украины, приравнивают жертву и агрессора, предлагают деэскалацию за счет суверенитета и территорий Украины, не могут быть поддержаны Украиной", – резюмировали в ведомстве.

Напомним, что 27 сентября Китай инициировал создание платформы "Друзья мира". Там объяснили, что она не имеет целью создавать конкуренцию или конфронтацию, а направлена на ведение диалога.