Сохраняла нейтралитет 200 лет: Швейцария разрешила поставлять оружие в Украину

Правительство Швейцарии проголосовало за внесение изменений в Закон о военных материалах. Таким образом, Украина сможет в будущем получать технику и оружие через третьи страны.

Ранее Закон о военных материалах запрещал передачу оружия и боеприпасов из Швейцарии в третьи страны. Тем не менее обе палаты швейцарского парламента, а также Национальный совет и городской совет проголосовали за внесение поправок.

Важно Готовы ли США передать дальнобойные ракеты после шага Великобритании со Storm Shadow

Швейцария приняла историческое решение

Страна годами сохраняла нейтралитет, однако с началом полномасштабного вторжения России в Украину ситуация изменилась. На принятие решения о внесении правок в законодательство повлияло несколько факторов. Во-первых, страны ЕС хотят поставлять Украине боеприпасы, но их запасы истощаются. Во-вторых, часть оружия и боеприпасов, закупленных несколько лет назад в Швейцарии, до сих пор не доставлена в Украину.

До сих пор оружие и боеприпасы, закупленные за границей, не могли быть переданы странам, вовлеченным в вооруженные конфликты. Из-за правовой ситуации Швейцария отказала Германии, среди прочего, в разрешении на поставку боеприпасов для немецкого танка Gepard,

– отмечает Euronews.

На сотрудничество со Швейцарией намекнул и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. В присущем ему стиле, он сообщил о решении больше не нейтральной страны.

Германия анонсировала самый большой пакет помощи

Правительство Германии 13 апреля анонсировало едва ли не самый большой пакет военной помощи для Украины. Список анонсированного вооружения большой. В частности, речь идет о десятках танков, сотнях беспилотников, большом количестве боеприпасов, системах ПВО и многом другом.

Немецкое издание DPA сообщило, что Берлин может поставить военную помощь на 2,7 миллиарда евро (2,95 миллиарда долларов) в преддверии возможного визита Владимира Зеленского в Германию.

По предварительной информации, пакет помощи может включать: