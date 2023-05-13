Сохраняла нейтралитет 200 лет: Швейцария разрешила поставлять оружие в Украину
Источник:Euronews
Правительство Швейцарии проголосовало за внесение изменений в Закон о военных материалах. Таким образом, Украина сможет в будущем получать технику и оружие через третьи страны.
Ранее Закон о военных материалах запрещал передачу оружия и боеприпасов из Швейцарии в третьи страны. Тем не менее обе палаты швейцарского парламента, а также Национальный совет и городской совет проголосовали за внесение поправок.
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Швейцария приняла историческое решение
Страна годами сохраняла нейтралитет, однако с началом полномасштабного вторжения России в Украину ситуация изменилась. На принятие решения о внесении правок в законодательство повлияло несколько факторов. Во-первых, страны ЕС хотят поставлять Украине боеприпасы, но их запасы истощаются. Во-вторых, часть оружия и боеприпасов, закупленных несколько лет назад в Швейцарии, до сих пор не доставлена в Украину.
До сих пор оружие и боеприпасы, закупленные за границей, не могли быть переданы странам, вовлеченным в вооруженные конфликты. Из-за правовой ситуации Швейцария отказала Германии, среди прочего, в разрешении на поставку боеприпасов для немецкого танка Gepard,
– отмечает Euronews.
На сотрудничество со Швейцарией намекнул и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. В присущем ему стиле, он сообщил о решении больше не нейтральной страны.
Германия анонсировала самый большой пакет помощи
Правительство Германии 13 апреля анонсировало едва ли не самый большой пакет военной помощи для Украины. Список анонсированного вооружения большой. В частности, речь идет о десятках танков, сотнях беспилотников, большом количестве боеприпасов, системах ПВО и многом другом.
Немецкое издание DPA сообщило, что Берлин может поставить военную помощь на 2,7 миллиарда евро (2,95 миллиарда долларов) в преддверии возможного визита Владимира Зеленского в Германию.
По предварительной информации, пакет помощи может включать:
- 20 БМП Marder;
- 30 танков Leopard;
- 4 ЗРК IRIS-T-SLM (12 пусковых и сотни ракет к ним);
- 200 разведывательных беспилотников;
- 100 бронемашин;
- 100 автомобилей тылового обеспечения;
- 15 Gepard;
- большое количество боеприпасов.