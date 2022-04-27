Швейцария вслед за ЕС отказалась от импорта угля из России
Источник:правительство Швейцарии
Швейцария ввела новые санкции против России и Беларуси. В частности, там с 27 апреля полностью отказались от закупки российского угля.
Эти ограничения содержатся в пятом пакете ЕС. Швейцария не входит в Евросоюз, но решила проводить такую же санкционную политику.
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Под санкции также попали более 200 физических и юридических лиц из России и Беларуси. Их активы подлежат замораживанию, а лицам запрещается въезд в страну. Среди них – две дочери Владимира Путина.
Также введен запрет на импорт из России древесины, цемента, морепродуктов и икры. А экспортировать в страну-агрессор запрещается какие-либо товары, "которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала".
Дополнительные санкции также вступают в силу в финансовом секторе. Любая поддержка российских организаций, находящихся в государственной собственности или под общественным контролем, запрещена,
– отметили в правительстве Швейцарии.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил, что Швейцария ввела очередные санкции против России. По его словам, в этой стране больше нельзя регистрировать трастовые фонды для россиян.
"Изоляция и желанный советский союз для России с каждым днем все более становится реальностью", – добавил он.
К слову, ФСБ России конфисковала швейцарские часы Audemars Piguet в Москве на миллионы долларов. Так страна-агрессор решила отомстить Швейцарии за присоединение к санкциям ЕС против нее.
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