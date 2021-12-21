Швейцария ввела новые санкции против Беларуси вслед за Евросоюзом. Поэтому под ограничениями оказались 17 физических лиц и 9 организаций, причастных к перевозке мигрантов через Беларусь.

В частности, в черном списке оказалось руководство пограничной службы Беларуси. Также ограничения действуют на руководителей разных структур и компаний.

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Кто попал под санкции

Санкции Швейцарии распространяются на авиакомпанию "Белавиа", белорусское госпредприятие "Центркурорт", ООО "Оскартур", гостиницу "Планета" и гостиницу "Минск".

Также под наказание попало спецподразделение белорусских пограничных войск "Особая служба активных мер". Еще санкции получили компании "Гродно Азот", "Белоруснефть" и "Белшина", а также сирийская авиакомпания Cham Wings и базирующаяся в Стамбуле паспортно-визовая служба VIP Grub.

Среди попавших под санкции физических лиц – председатель белорусского Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, начальник Гродненской пограничной группы Константин Молостов. Также начальник Полоцкого пограничного отряда Павел Харченко, пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, руководитель Отдельной службы активных мер Игорь Крючков и другие.

Что известно о санкциях против Беларуси

Со 2 декабря начал действовать пятый пакет санкций против Беларуси, который утвердил Евросоюз. Ограничения ввели из-за миграционного кризиса на границе. Европа обвиняет Беларусь в том, что она способствует приезду мигрантов на свою территорию. Режим Александра Лукашенко подталкивает тысячи беженцев пересекать границу с Польшей и другими государствами Европы.

В то же время, в Беларуси угрожали также ввести против стран Запада экономические санкции. Как заявлял премьер-министр страны Роман Головченко, это будет ответ на ограничения, которые принял Запад против них.

МИД страны даже угрожало, что такие действия могут вылиться в утрату государственности и окончательно отвернуть Беларусь от Евросоюза.

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