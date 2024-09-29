Прикрывается нейтральными статусом: Швейцария заблокировала передачу ВСУ шлемов и бронежилетов

Совет кантонов Швейцарии, верхняя палата Федерального собрания страны, отклонил предложение Национального совета (нижней палаты) передать Украине шлемы и бронежилеты.

Швейцарские законодатели ссылаются на закон о нейтралитете страны. Как сообщают СМИ страны, решение Совета кантонов принималось на фоне жестких дискуссий.

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Дело в том, что запрос на шлемы и бронежилеты Украина сделала более 2 лет назад. При этом другую аналогичную помощь, например, миноискатели, Швейцария Украине предоставляет без проблем.

Нейтралитет Швейцарии

Каждый раз отклонение запросов на шлемы и бронежилеты чиновники объясняли нейтральным статусом страны, но формулировка всегда была разной. На этот раз она звучит так: "шлемы и жилеты люди в Украине могут использовать как в гражданских, так и в военных целях".

Швейцарская оппозиция, в частности партии либералов и социал-демократов, в Совете кантонов пытались убедить коллег, что запрос есть на шлемы и бронежилеты исключительно для гражданских украинцев – для коммунальщиков, медиков, спасателей и тому подобное.

Также законодатели отмечали абсурдность позиции, ведь Швейцария поставляет в Украину средства для разминирования, чтобы защитить людей после нападения, но не бронежилеты для превентивной защиты.

Оппозиционеры убеждены, что этим решением Швейцария, хочет того или нет, но "играет в пользу России".