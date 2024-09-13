Внутри был пациент: в Киеве автомобиль скорой помощи попал в ДТП

В Киеве автомобиль скорой помощи попал в ДТП вечером 13 сентября. В результате аварии авто перевернулось на бок.

Авария произошла на перекрестке улиц Луговой и Семьи Кульженко. Сейчас на этом участке работы движение транспорта затруднено.

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Что известно о ДТП с участием "скорой"

В связи с ДТП на перекрестке улиц Луговой и Семьи Кульженко движение транспорта затруднено,

– предупредила патрульная полиция.

"Скорая" попала в ДТП / Фото Патрульной полиции Киева

По предварительной информации водитель авто черного Ford не пропустил вовремя автомобиль скорой помощи, что и стало причиной аварии.

Машина скорой помощи попала в ДТП: смотрите видео

По информации от коррепондентки "Киев24", в результате ДТП пострадали врач и фельдшер, которые находились внутри машины. Впрочем, пока их состояние неизвестно.

Там заметили, что на момент аварии внутри "скорой" находился пациент, который оперативно был доставлен в медицинское учреждение.