Внутри был пациент: в Киеве автомобиль скорой помощи попал в ДТП
Источник:Патрульная полиция Киева
В Киеве автомобиль скорой помощи попал в ДТП вечером 13 сентября. В результате аварии авто перевернулось на бок.
Авария произошла на перекрестке улиц Луговой и Семьи Кульженко. Сейчас на этом участке работы движение транспорта затруднено.
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Что известно о ДТП с участием "скорой"
В связи с ДТП на перекрестке улиц Луговой и Семьи Кульженко движение транспорта затруднено,
– предупредила патрульная полиция.
"Скорая" попала в ДТП / Фото Патрульной полиции Киева
По предварительной информации водитель авто черного Ford не пропустил вовремя автомобиль скорой помощи, что и стало причиной аварии.
Машина скорой помощи попала в ДТП: смотрите видео
По информации от коррепондентки "Киев24", в результате ДТП пострадали врач и фельдшер, которые находились внутри машины. Впрочем, пока их состояние неизвестно.
Там заметили, что на момент аварии внутри "скорой" находился пациент, который оперативно был доставлен в медицинское учреждение.