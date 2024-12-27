Си Цзиньпин в 2025 году снова приедет в Москву: посол раскрыл подробности
Глава Китая Си Цзиньпин посетит Россию в 2025 году. Ранее он уже неоднократно встречался с Владимиром Путиным, в частности после начала вторжения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Отмечается, что о визите Си Цзиньпина сообщил посол Москвы в Пекине Игорь Моргулов.
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Лидер Китая планирует посетить Россию
Игорь Моргулов заявил, что Китай, который воздерживается от осуждения 34-месячной войны России в Украине, якобы понимает основу конфликта, "поскольку они сталкиваются со многими одинаковыми вызовами – США и их союзники усиливают давление на Китай в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
НАТО, по его словам, "разрабатывает планы перемещения своей военной инфраструктуры" в регион.
Что не является секретом, то это то, что в приоритетном порядке в следующем году в Россию ожидают приезда председателя Китайской народной республики,
– сказал посол в комментарии росСМИ.
В Reuters напомнили, что Путин посетил Китай в феврале 2022 года, провозгласив партнерство "без ограничений" за несколько дней до того, как российские войска вторглись в Украину. Кремлевский диктатор снова был в Пекине в мае прошлого года после переизбрания, приветствуя "новую эру" отношений, сосредоточенных на противостоянии политике США.
В то же время Си Цзиньпин посетил Москву с государственным визитом в марте 2023 года, где его, по словам журналистов, встретили как "дорогого друга".
К слову, ранее Си Цзиньпин на встрече с председателем Совбеза России Дмитрием Медведевым подчеркнул необходимость "разрядки" в войне против Украины и соблюдения принципов недопущения эскалации конфликта. В ответ Медведев передал лидеру Китая "личное послание" от Владимира Путина.