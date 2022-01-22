Си Цзиньпин мог попросить Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, – СМИ

Президент Китая Си Цзиньпин мог попросить своего российского коллегу Владимира Путина не совершать масштабное вторжение в Украину во время зимних Олимпийских игр. Как известно, они запланированы на 4 – 20 февраля.

Такую информацию обнародовало издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Агентство пишет, что лидер КНР оказывает влияние на "график" главы Кремля. И Си Цзиньпин не хочет, чтобы Путин "затмил важное для Китая событие, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой".

Си Цзиньпин имеет свои мотивы

Как пишет издание, Китай потратил миллиарды долларов на проведение Олимпиады. К тому же Си Цзиньпин хочет закрепить статус престижа дома, чтобы получить поддержку для своего третьего срока.

Возможно, господин Си попросил Путина не вторгаться в Украину во время Игр, по словам одного дипломата в Пекине,

– отмечает Bloomberg.

Ведь вторжение в Украину во время зимних соревнований может вовлечь Китай в дипломатическую борьбу.

Отношение Китая к русско-украинской войне

Отметим, что еще в 2015 году китайский премьер Ли Кецян сделал заявление, в котором выражал уважение территориальной целостности Украины. В 2017 году в том же Давосе во время двусторонней встречи с украинским коллегой китайский президент Си Цзиньпин заявил, что Китай готов помочь разрешить так называемый украинский кризис.

В то же время Китай и его глава Си Цзиньпин известен своей дружбой с Москвой и Владимиром Путиным. На этой неделе, отвечая на вопрос о возможности российского вторжения в Украину, спикер МИД Кииаю Жао Лицзян заявил, что Пекин выступает за "сбалансированное и справедливое отношение к проблемам безопасности", призывая все стороны "разрешать разногласия путем диалога и консультаций".

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