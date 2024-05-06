Си Цзиньпин приехал во Францию с "тремя посланиями", одно из них - об Украине

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что его страна хочет "сотрудничать с Францией и всем международным сообществом". Речь идет о вопросе, который касается завершения войны в Украине.

О своей "открытости" в решении проблемы российской агрессии лидер Китая заявил на страницах французской газеты Le Figaro. Однако собственно войну, которую коварно начала Россия против нашего государства, он назвал "урегулированием кризиса".

Смотрите также Россия и Китай превращают космос в свалку: чем это грозит и как с этим бороться

"Понимает, что стоит на кону"

В воскресенье, 5 мая, Си Цзиньпин по прибытии в Париж обнародовал статью в Le Figaro, в которой заявил, что приехал во Францию с "тремя посланиями". Китайский лидер раскрыл, чем именно хочет поделиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время этого двухдневного государственного визита, который стал первой официальной поездкой председателя КНР в Европу с 2019 года.

Сообщается, что среди основных проблем – торговые и дипломатические отношения между двумя странами, но также и поиск путей решения войны в Украине. Он заявил, что понимает, что стоит на кону для европейцев в "украинском кризисе", и предан ряду норм, которые регулируют международные отношения.

К ним относится "взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное ненападение, взаимное невмешательство во внутренние дела, равенство и взаимная выгода, мирное сосуществование". Си Цзиньпин также утверждает, что Китай якобы "правильно применяет эти принципы".

С момента основания нового Китая более 70 лет назад он никогда не начинал войны и не оккупировал ни одного сантиметра чужой земли,

– подчеркнул он.

Не выбирал сторону в войне

Лидер Китая также заявил о "конструктивной роли" в российско-украинской войне. По его словам, страна никоим образом не вызвала этот "кризис", в частности, она не является ее стороной или участником.

В то же время Си Цзиньпин выразил надежду, что "мир и стабильность быстро вернутся в Европу". Он заявил, что хочет "работать с Францией и всем международным сообществом" для "урегулирования кризиса" в Украине.

Что известно о его визите: кратко