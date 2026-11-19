Президент Китая Си Цзиньпин назвал контакты с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным позитивными и конструктивными. Он также выразил надежду, что трехсторонние переговоры между Россией, Китаем и США будут продолжены и принесут результаты.

Об этом китайский лидер заявил по итогам встречи 19 ноября.

Что заявил Си Цзиньпин?

Си Цзиньпин подчеркнул, что все три страны должны придерживаться консенсуса, достигнутого в ходе саммита. По его словам, заложенное в ходе переговоров "семя" обязательно принесет плоды.

Таким образом, китайский лидер положительно оценил результаты встречи и дал понять, что рассчитывает на дальнейшее развитие договоренностей между тремя государствами.

Напомним, Си, Трамп и Путин обнародовали совместное заявление по итогам переговоров. Лидеры заявили о необходимости предотвращения ядерной войны, поддержали диалог по вопросам стратегической безопасности и обсудили реформу ООН. Также в документе говорится о недопущении злоупотреблений полномочиями Международного уголовного суда.