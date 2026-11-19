Про це китайський лідер заявив за підсумками зустрічі 19 листопада.

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Що заявив Сі Цзіньпін?

Сі Цзіньпін наголосив, що всі три країни мають дотримуватися консенсусу, досягнутого під час саміту. За його словами, закладене під час переговорів "насіння" обов'язково принесе плоди.

Таким чином, китайський лідер позитивно оцінив результати зустрічі та дав зрозуміти, що розраховує на подальший розвиток домовленостей між трьома державами.

Нагадаємо, Сі, Трамп і Путін оприлюднили спільну заяву після переговорів. Лідери заявили про необхідність запобігати ядерній війні, підтримали діалог щодо стратегічної безпеки та обговорили реформу ООН. Також у документі йдеться про недопущення зловживань повноваженнями Міжнародного кримінального суду.