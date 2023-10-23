Готовит основу для исторической встречи: глава МИД Китая посетит Вашингтон

Лидер Китая Си Цзиньпин может впервые за 6 лет посетить США по приглашению Джо Байдена. Ожидается, что глава МИД Китая Ван И посетит Вашингтон на этой неделе для подготовки ко встрече Байдена и Си.

Китай еще не сообщил, примет ли Си Цзиньпин приглашение президента Байдена посетить США в ноябре. Однако Пекин готовит почву для первой за шесть с половиной лет поездки Си в США.

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Си, вероятно, заинтересован во встрече с Байденом

Ожидается, что на этой неделе Си отправит министра иностранных дел Китая Ван И в Вашингтон на встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном для подготовки к саммиту.

Также на этой неделе делегация китайских бизнесменов, культурных и спортивных деятелей прибудет в Нью-Йорк для участия в ряде публичных мероприятий.

В Госдепартаменте отказались комментировать визит Ван И и недавние контакты с Пекином. Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что не может комментировать повестку дня, но отметило, что китайский и американский лидеры согласились с важностью обменов между людьми.

В четверг группа неправительственных представителей обеих стран провела четырехчасовые виртуальные переговоры, в которых принял участие чиновник Компартии Китая Лю Цзяньчао, возглавляющий ее отдел международных связей.

По словам участников беседы, активизация двусторонних переговоров, по-видимому, свидетельствует о заинтересованности Си в том, чтобы принять приглашение Байдена принять участие в саммите руководителей стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в следующем месяце в Сан-Франциско.

В последний раз Си приезжал в США в апреле 2017 года, когда он посетил тогдашнего президента Дональда Трампа во Флориде. Байден как президент в Китай не ездил.

Что известно о напряжении между США и Китаем

В ноябре прошлого года Си и Байден встретились в Индонезии в попытке предотвратить напряженность в отношениях между государствами. Однако китайский воздушный шар, пролетевшая над США в начале 2023 года, усилила напряжение между Пекином и Вашингтоном.

На фоне взаимных обвинений госсекретарь США Энтони Блинкен перенес свой запланированный визит в Китай.

В июне Джо Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, но в то же время выразил надежду, что встретится с лидером КНР. В МИД Китая заявили, что слова Байдена о том, что глава КНР Си Цзиньпин диктатор, являются "абсурдными и безответственными".

Напряженность между двумя государствами возросла из-за поведения Китая в Южнокитайском море, агрессивных действий Пекина в отношении Тайваня и полномасштабной войны России против Украины.