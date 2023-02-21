Си Цзиньпин планирует в ближайшие месяцы посетить Москву для встречи с Путиным, – WSJ

Лидер Китая Си Цзиньпин в ближайшие месяцы планирует посетить столицу страны-оккупантки. Встреча с Владимиром Путиным должна стать частью толчка к многосторонним мирным переговорам.

В западных СМИ заявляют, что Пекин хочет играть более активную роль в прекращении российско-украинской войны. Встреча с Путиным позволит Китаю повторить свои призывы не использовать ядерное оружие.