Си Цзиньпин планирует в ближайшие месяцы посетить Москву для встречи с Путиным, – WSJ

21 февраля 2023, 17:54
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Источник:

The Wall Street Journal

Лидер Китая Си Цзиньпин в ближайшие месяцы планирует посетить столицу страны-оккупантки. Встреча с Владимиром Путиным должна стать частью толчка к многосторонним мирным переговорам.

В западных СМИ заявляют, что Пекин хочет играть более активную роль в прекращении российско-украинской войны. Встреча с Путиным позволит Китаю повторить свои призывы не использовать ядерное оружие.

 

 

 

Автор: Юлія Якубова