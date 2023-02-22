Визит Си Цзиньпина в террористическое государство, которым является Россия, может свидетельствовать о том, что Китай не считает его таковым. Об этом 24 Каналу рассказал член правления Украинской ассоциации китаеведов, журналист-международник Алексей Коваль. Он подтвердил, что визит главы Китая в Москву планируется и может состояться в мае.
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Си Цзиньпин долго реагировал на приглашение Путина
По его словам, скорее всего, Си Цзиньпин посетит Россию на 9 мая.
Этот визит был объявлен давно. Путин пригласил Си Цзиньпин еще в декабре. Он долго не реагировал, но то, что Ван И, главный дипломат Китая, прибыл в Москву, свидетельствует, что подготовка к визиту продолжается,
– отметил китаевед.
Он добавил, если эта встреча Си Цзиньпина и Путина состоится, то будет юбилейной, 40-й, со времени вступления главы КНР на свой пост.
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Китай повышает ставки
По его мнению, на решение Си Цзиньпина приехать в Москву повлияло то, что на 5 февраля готовился визит в Китай Госсекретаря США Энтони Блинкена. Китай очень рассчитывал, что ему удастся, затенив отношения с Россией, наладить отношения с США.
Из-за аэростата (в начале февраля в небе США появился воздушный шар, который США считают шпионом – 24 Канал) и других проблем этого визита не произошло. И понимание между Китаем и США не случилось,
– подчеркнул журналист.
По его словам, именно поэтому Китай совершает очередной маневр – повышает ставки в отношениях с Соединенными Штатами.
"Он демонстрирует, если не будет сближения с США, Китай может сблизиться с Россией", – отметил Алексей Коваль.
Отношения Китая и России: что известно
- Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Китай пересечет "красные линии" в случае отправки в Россию военного оружия. Однако во время диалога с китайским дипломатом Ван И он получил четкий ответ, что Пекин не собирается этого делать.
- Аналитики считают, что Пекин ведет хитрую и взвешенную политику в отношениях с Россией. Си Цзиньпин воспользовался хрупким положением Путина, чтобы получить геополитические и стратегически исторические выгоды от начатой им войны. По их мнению, Китай отберет у России наиболее ценный актив – регионы на Востоке вместе с природными ресурсами.
- По словам политолога Олега Лесного, Китай сейчас не доволен тем, что Россия быстро не смогла выполнить то, что обещала, то есть победить в своей войне против Украины. Он считает, что Россия для Пекина не союзник, а инструмент для решения своих вопросов.