Візит Сі Цзіньпіна до терористичної держави, якою є Росія, може свідчити про те, що Китай не вважає її такою. Про це 24 Каналу розповів член правління Української асоціації китаєзнавців, журналіст-міжнародник Олексій Коваль. Він підтвердив, що візит очільника Китаю до Москви планується і може відбутися в травні.
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Сі Цзіньпін довго реагував на запрошення Путіна
За його словами, скоріш за все Сі Цзіньпін відвідає Росію на 9 травня.
Цей візит був оголошений давно. Путін запросив Сі Цзіньпін ще в грудні. Він довго не реагував, але те що Ван Ї, головний дипломат Китаю, прибув до Москви, свідчить, що підготовка до візиту триває,
– зазначив китаєзнавець.
Він додав, якщо ця зустріч Сі Цзіньпіна і Путіна відбудеться, то буде ювілейною, 40-ю, від часу вступу глави КНР на свою посаду.
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Китай підвищує ставки
На його думку, на рішення Сі Цзіньпіна прийхати до Москви вплинуло те, що на 5 лютого готувався візит до Китаю Держсекретаря США Ентоні Блінкена. Китай дуже розраховував, що йому вдасться, затінивши відносини з Росією, полагодити стосунки з США.
Натомість через аеростат (на початку лютого в небі США з'явилась повітряна куля, яку США вважають шпигуном – 24 Канал) та інші проблеми цього візиту не сталося. І порозуміння між Китаєм і США не відбулось,
– підкреслив журналіст.
За його словами, саме тому Китай здійснює черговий маневр – підвищує ставки у відносинах з Сполученими Штатами.
"Він демонструє, якщо не буде зближення з США, Китай може зблизитись з Росією", – наголосив Олексій Коваль.
Стосунки Китаю та Росії: що відомо
- Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Китай перетне "червоні лінії" у разі відправлення до Росії військової зброї. Однак під час діалогу з китайським дипломатом Ван Ї він отримав чітку відповідь, що Пекін не планує цього робити.
- Аналітики вважають, що Пекін веде хитру та виважену політику у стосунках з Росією. Сі Цзіньпін скористався крихким становищем Путіна, щоб отримати геополітичні та стратегічно-історичні вигоди від розпочатої ним війни. На їхню думку, Китай відбере у Росії її найцінніший актив – регіони на Сході разом з природними ресурсами.
- За словами політолога Олега Лісного, Китай нині не задоволений тим, що Росія швидко не змогла виконати те, що обіцяла, тобто, перемогти у своїй війні проти України. Він вважає, що Росія для Пекіну не союзник, а інструмент для вирішення своїх питань.