Візит Сі Цзіньпіна до терористичної держави, якою є Росія, може свідчити про те, що Китай не вважає її такою. Про це 24 Каналу розповів член правління Української асоціації китаєзнавців, журналіст-міжнародник Олексій Коваль. Він підтвердив, що візит очільника Китаю до Москви планується і може відбутися в травні.

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Сі Цзіньпін довго реагував на запрошення Путіна

За його словами, скоріш за все Сі Цзіньпін відвідає Росію на 9 травня.

Цей візит був оголошений давно. Путін запросив Сі Цзіньпін ще в грудні. Він довго не реагував, але те що Ван Ї, головний дипломат Китаю, прибув до Москви, свідчить, що підготовка до візиту триває,

– зазначив китаєзнавець.

Він додав, якщо ця зустріч Сі Цзіньпіна і Путіна відбудеться, то буде ювілейною, 40-ю, від часу вступу глави КНР на свою посаду.

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Китай підвищує ставки

На його думку, на рішення Сі Цзіньпіна прийхати до Москви вплинуло те, що на 5 лютого готувався візит до Китаю Держсекретаря США Ентоні Блінкена. Китай дуже розраховував, що йому вдасться, затінивши відносини з Росією, полагодити стосунки з США.

Натомість через аеростат (на початку лютого в небі США з'явилась повітряна куля, яку США вважають шпигуном – 24 Канал) та інші проблеми цього візиту не сталося. І порозуміння між Китаєм і США не відбулось,

– підкреслив журналіст.

За його словами, саме тому Китай здійснює черговий маневр – підвищує ставки у відносинах з Сполученими Штатами.

"Він демонструє, якщо не буде зближення з США, Китай може зблизитись з Росією", – наголосив Олексій Коваль.

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