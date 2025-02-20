"К нам все приедут": Трамп анонсировал приезд Си Цзиньпина в США и сообщил цель встречи

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает приезда лидера Китая Си Цзиньпина. Американский политик заявил, что "вполне возможно" для обеих стран заключить новое торговое соглашение.

Однако, пока неизвестно, когда именно Си посетит Штаты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Трампу очень была нужна встреча с Россией, но не для обсуждения войны

"К нам все приедут"

Как отмечает Reuters, контакты Трампа и Си могут быть решающими для потенциального ослабления или отсрочки торговых тарифов.

В конце концов, у нас будет президент Си, к нам все приедут,

– заявил президент США, намекая и на лидеров других государств.

К слову, китайский президент в последний раз побывал в Штатах в ноябре 2023 года. Это был его пятый визит в эту страну на президентском посту.

Тогда во время встречи с Байденом были достигнуты договоренности о восстановлении связи между военными и ограничении производства фентанила.

А с Трампом Си разговаривал как раз перед инаугурацией 20 января. Политики говорили о TikTok, торговле и Тайване.

"Вашингтон и Пекин годами имели напряженные отношения из-за разногласий, начиная от торговых тарифов и кибербезопасности до TikTok, Тайваня, Гонконга, прав человека и происхождения COVID-19", – отметили в Reuters.