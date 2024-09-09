"Несем уверенность в неспокойный мир": Си предлагает урегулировать войну в Украине политически

Си Цзиньпин в Пекине встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Во время визита говорилось и о войне в Украине, которую в Китае традиционно называют "кризисом".

С Си хочет встретиться и Путин. Эксперты говорят, что Москва переживает финансовые трудности, поэтому именно они станут темой разговора.

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Что в Китае говорят о войне в Украине

Стороны обменялись мнениями по таким острым вопросам, как кризис в Украине. Си Цзиньпин отметил, что Китай поощряет и поддерживает все усилия, которые способствуют мирному урегулированию кризиса, и продолжит настойчиво способствовать миру и переговорам, а также играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования украинского кризиса. Надеемся, что все стороны будут работать вместе, чтобы создать благоприятные условия для политического урегулирования кризиса путем диалога,

– сказано в заметке.

"Синьхуа", которое выложило это сообщение, – государственное агентство. Оно транслирует нарративы, согласованные с властью, поэтому очень интересными были слова, которыми описали встречу Си и Стере.

Официально речь шла о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, трансформации энергетики, морского транспорта, сельскохозяйственной и рыбной продукции, электромобилей и тому подобное. Но, очевидно, много говорилось и о мире.

"Беспрецедентные изменения в мире ускоряются, проверяя, может ли международное сообщество сделать правильный выбор. Китай будет продолжать идти по пути мирного развития. Путем дальнейшего углубления реформ и продвижения модернизации в китайском стиле он внесет стабильность и уверенность в неспокойный мир и создаст больше возможностей для совместного развития всех стран", – написали "Синьхуа".