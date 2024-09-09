Із Сі хоче зустрітися й Путін. Експерти говорять, що Москва переживає фінансові труднощі, тож саме вони стануть темою розмови.

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Що в Китаї говорять про війну в Україні

Сторони обмінялися думками з таких гострих питань, як криза в Україні. Сі Цзіньпін наголосив, що Китай заохочує та підтримує всі зусилля, які сприяють мирному врегулюванню кризи, і продовжуватиме наполегливо сприяти миру та переговорам, а також відіграватиме конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання української кризи. Сподіваємося, що всі сторони працюватимуть разом, щоб створити сприятливі умови для політичного врегулювання кризи шляхом діалогу,

– сказано в дописі.

"Сіньхуа", яке виклало це повідомлення, – державне агентство. Воно транслює наративи, узгоджені з владою, тому дуже цікавими були слова, якими описали зустріч Сі та Стьоре.

Офіційно ішлося про співпрацю в галузі охорони навколишнього середовища, трансформації енергетики, морського транспорту, сільськогосподарської та рибної продукції, електромобілів тощо. Але, вочевидь, багато говорилося і про мир.

"Безпрецедентні зміни в світі прискорюються, перевіряючи, чи може міжнародне співтовариство зробити правильний вибір. Китай продовжуватиме йти шляхом мирного розвитку. Шляхом подальшого поглиблення реформ і просування модернізації в китайському стилі він внесе стабільність і впевненість у неспокійний світ і створить більше можливостей для спільного розвитку всіх країн", – написали "Сіньхуа".