Готов ли Китай к объединению с Россией: о чем Си намекал Путину в Москве

Китайский лидер Си Цзиньпин уже прибыл в Москву и 21 марта состоится основная часть встречи с Владимиром Путиным. Си уже успел назвать Россию сильным партнером, а вот Путин додумался заявить, что НАТО планирует прийти и за Китаем.

За встречей Си и Путина внимательно следят в Украине и на Западе, поскольку есть опасения, что два автократа могут объединиться против всего мира. Журналист 24 Канала Алексей Печий подвел итоги первого дня визита главы КНР в Москву.

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Си прилетел в Москву: первый признак, что Пекин не доверяет Кремлю

Китайский лидер Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву и встретился с российским диктатором Путиным. Си наведался в Россию, несмотря на то, что МУС в Гааге выдал ордер на арест Путина за фактическую кражу украинских детей.

В Кремле уже поспешили изобразить этот визит как встречу "друзей". В частности, главы государств провели разговор тет-а-тет, который продолжился за неформальным обедом.

И как говорили в Кремле накануне встречи, темы разговора Си и Путин "будут поднимать по своему усмотрению". Уже завтра, 21 марта – основной день визита главы КНР в Россию. Состоится официальная церемония встречи, переговоры в узком и расширенном составах, подписание документов и заявление для СМИ.

Следует обратить внимание на интересный момент – оказалось, что Си Цзиньпин остановился в пятизвездочном отеле "Парк Хуамин" в окрестностях Москвы. Хотя Си предлагали остановиться в Кремле в ряде самых больших отелей.

Но представители Пекина категорически отказались, якобы Си хочет проводить совещания со своими советниками в безопасном месте. Так вот оказалось, что именно китайские спецслужбы полностью контролируют территорию района и не допускают туда российские спецслужбы.

Действительно ли Китай и Россия сближаются

Координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби откровенно заявил, что США будут внимательно следить за результатами встреч между главой КНР Си Цзиньпином и российским диктатором Путиным. В Вашингтоне считают, что обе страны стремятся подорвать международный порядок.

Обе страны подрывают международный порядок, основанный на правилах, которые Соединенные Штаты и многие наши союзники и партнеры выстраивали после окончания Второй мировой войны. Они хотели бы переписать правила игры в мире. В настоящее время Пекин и Москва усиливают свое сотрудничество и отношения,

– сказал Кирби.

Но действительно ли сближение между Китаем и Москвой такое мощное? Накануне визита в Москву лидер Китая Си Цзиньпин опубликовал сообщение к россиянам, которое, к сожалению, полно тезисов, которые указывают на сближение стран.

В частности, начало статьи китайского лидера начинается с хвалебных высказываний о том, что его визит в Россию нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира.

Си называет Россию и Китай стратегическими партнерами всеобъемлющего взаимодействия, ведущими мировыми государствами и постоянными членами Совета Безопасности ООН.

По словам Си, обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику. Традиционно для китайской дипломатии Си Цзиньпин осторожно намекает на то, что Пекин и Москва действительно готовы объединиться для построения нового многополярного миропорядка, но добавляет – дружба России с Китаем не должна быть направлена против третьей стороны, а также обе страны должны соблюдать нормы Устава ООН и других международных договоров.

"Стороны непрерывно укрепляют политическое взаимодоверие, создавая новую парадигму отношений между великими государствами. Двусторонние отношения основываются на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Стороны тесно взаимодействуют на международной арене и несут большую ответственность как большие государства".

Китай и Россия твердо отстаивают моноцентрическую международную систему и миропорядок, основанный на международном праве, а также основные нормы и принципы международных отношений, основанные на целях и принципах Устава ООН. Стороны действенными шагами олицетворяют настоящую многополярность, развивают общечеловеческие ценности и выступают за формирование международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества", – сказал лидер КНР.

То есть Си якобы и намекает на то, что он готов бороться с гегемонией США, но вместе с тем добавляет, что не готов объединяться с Россией против третьих сторон.

Хотя далее Си Цзиньпин уверяет, что мир стал слишком взаимосвязан. Якобы все больше стран объединяются, чтобы строить безопасный мир вокруг. Следовательно, по словам Си, нет универсальной модели государственного управления и нет миропорядка, где решающее слово принадлежит отдельной стране.

Попытка разделить мир: как в США реагируют на визит Си

Конечно, это намек на то, что якобы США взяли на себя роль той страны, у которой есть решающее слово и это не нравится Китаю. Но такая формулировка еще и прекрасно подходит для характеристики действий России по отношению к Украине.

Американские СМИ сегодня просто пестрят заголовками о том, что визит Си в Москву – это попытка разделить мир на два лагеря и погрузить планету в неопределенность на многие годы. Хотя сразу же добавляют – планы Путина и Си очень сильно отличаются.

Так о встречах Путина и Си пишет The Washington Post:

"Настрой авторитарных лидеров может привести к тому, что мир будет разделен на противоположные лагеря в течение десятилетий, что помешает сотрудничеству в борьбе с изменением климата, задушит глобальные действия против нарушений прав человека, парализует международные институции и усилит напряженность в противоречивых регионах.

Но в то время как Путин ищет союзников, которые могли бы послать оружие, увеличить торговлю или по крайней мере поддержать его на глобальных форумах, для Си Цзиньпина похоже, что этот визит больше направлен на позиционирование Пекина во всем мире".

Си вспомнил о войне в Украине: что сказал лидер КНР

Конечно, в своей речи Си упомянул и войну в Украине, которую упорно называет "украинским кризисом". Он еще раз подчеркнул, что Китай неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам.

Си уверяет, что именно его мирный план принесет мир. Якобы нужно просто соблюдать цели и принципы Устава ООН, в частности уважение суверенитета и территориальной целостности государств. И дальше Си начинает откровенно подпевать Кремлю, а точнее показывать то, каким он видит будущий миропорядок.

Речь идет о необходимости уважать резонные обеспокоенности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок.

Опубликована недавно "Позиция Китая по поводу политического урегулирования "украинского кризиса" с учетом рациональных беспокойств всех сторон максимально отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление "украинского кризиса".

Мы убеждены, что рациональный выход из "украинского кризиса" и путь к крепкому миру и общей безопасности в мире найдутся, если все будут продолжать диалог и консультации в равноправном, здравомыслящем и прагматичном ключе", – сказал Си.

НАТО хочет "забрать" Китай: Путин выдал свой ужас

В то же время свою речь к китайцам опубликовал и диктатор Путин. Он не пожалел хвалебных высказываний о китайско-российских отношениях.

По его словам, они якобы "выступают краеугольным камнем региональной и глобальной стабильности, стимулируют экономический рост, служат гарантом положительной повестки дня в международных делах".

А дальше цинично вспомнил "уважение к Уставу ООН". Ну и, конечно, во всем обвинил Запад. Но был и интересный момент в его речи – он вдруг заявил, что НАТО рано или поздно придет за Китаем.

Якобы в НАТО просто мечтают уничтожить Россию и тогда уже взяться за Китай. Что еще интересно, в своей статье диктатор упомянул и о готовности к переговорам для завершения войны в Украине, но тут же вспоминает, что якобы не на основе ультиматумов, которые сама же Москва постоянно выдвигает.

Хотя здесь Путин наверное имел в виду ультиматум связанный с требованием вывести все российские войска из Украины, что справедливо. Но именно поэтому Путин и посещал накануне Крым и Мариуполь, чтобы продемонстрировать Си, что это якобы уже российская территория, так что ее нужно выносить за рамки.

А еще Путин добавил, что якобы Запад совершает "безответственные и просто опасные действия, способные подорвать глобальную ядерную безопасность". То есть, Путин, который угрожает ядерным оружием миру, говорит, что Запад себя неправильно ведет с той же ядеркой.

Поэтому Западный мир внимательно следит за этой встречей двух автократов.

Визит Си в Москву: как реагирует Украина и мир

Но относительно мирного плана Си никто не строит лишних иллюзий. В частности, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "мирный план" Китая невозможно реализовать без главного пункта – капитуляции и вывода российских войск с территории Украины.

Визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию. Формула успешной реализации "мирного плана" Китая. Пункт первый и главный – капитуляция или вывод российских оккупационных войск с территории Украины согласно нормам международного права, Устава ООН. В целях восстановления суверенитета, независимости и территориальной целостности,

– сказал Данилов.

В МИД Украины добавили достаточно сдержанно, что Киев ожидает, что лидер Китая Си Цзиньпин использует свое влияние на Россию для того, чтобы подтолкнуть ее к прекращению войны.

В то же время в правительстве Великобритании подошли к вопросу визита Си в Москву более прагматично. Там заявили, что не ожидают прорыва в вопросе завершения войны, однако глава КНР должен использовать свой визит, чтобы призвать Путина по крайней мере прекратить бомбардировать украинские города, больницы и школы. Мол, хотя бы такой шаг сможет добавить доверия китайскому мирному плану.

В настоящее время вопрос заключается в том, насколько Китай готов учитывать мнение и требования украинской стороны при продвижении своего мирного плана.В частности, известно, что после встречи с Путиным Си может поговорить с Владимиром Зеленским. И уже Зеленский точно озвучит Си наше видение окончания войны, что важно в контексте того, что Китай стремится стать едва ли не главным переговорщиком в мире.