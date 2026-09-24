Си Цзиньпин впервые за 11 лет прибыл в США: Трамп лично встретил лидера Китая

Президент США Дональд Трамп лично встретил лидера Китая Си Цзиньпина после его прибытия в Соединенные Штаты. Китайский лидер прибыл в США с государственным визитом впервые за более чем 10 лет.

Встреча состоялась на фоне продления торгового перемирия между странами и подготовки к переговорам Трампа и Си. "24 Канал" собрал самые важные заявления.

Что известно о встрече двух лидеров?