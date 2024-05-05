Впервые за два года: Си Цзиньпин прибыл во Францию
Источник:CCTV
Си Цзиньпин 5 мая прибыл в Париж. Так, китайский лидер начал свое европейское турне.
Так, Си прибыл в Париж около 15:40 по местному времени. Там он встретится с Макроном.
Смотрите также Как раз перед визитом Си Цзиньпина: Politico пишет о "тайном ужине" Шольца и Макрона в Париже
Что известно о визите Си во Францию
Си Цзиньпин прибыл в Париж 5 мая. Государственный визит во Францию начался около 15:40 по местному времени.
СМИ сообщили, что в Париже Си встретились с премьером Франции Габриэлем Атталем. Также показали соответствующее видео.
Си Цзиньпин прибыл во Францию: смотрите видео
Во время визита я проведу углубленный обмен мнениями с президентом Макроном по развитию отношений Китая и Франции и Китая и ЕС в новой ситуации, а также по текущим основным международным и региональным проблемам,
– заявил Си Цзиньпин по прибытии в аэропорт в Париже.
Также выразил надежду, что благодаря этому визиту удастся укрепить традиционную дружбу между двумя странами, укрепить политическое взаимное доверие, создать стратегический консенсус, углубить обмены и сотрудничество в различных сферах, "использовать факел истории, чтобы осветить путь вперед, создать лучшее будущее для китайско-французских отношений и способствовать миру и развитию во всем мире".
Также СМИ писали, что лидер Китая обсудит с французским коллегой войну России против Украины.
Будут говорить об "олимпийском перемирии"
- Ранее СМИ писали, что Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин будут говорить о "олимпийском перемирии".
- Французский лидер убежден, что оно должно стать посланием ко всему миру. Президент отметил, что это одна из тем, которую обсудят с лидером Китая в понедельник и вторник.
- Также Макрон сказал, что приложит максимум усилий для того, чтобы прекратить огонь во всех военных конфликтах в мире. В частности, журналисты спросили его, входит ли в этот список Украина.
- "Везде надо пробовать", – ответил президент Франции.