Впервые за два года: Си Цзиньпин прибыл во Францию

Си Цзиньпин 5 мая прибыл в Париж. Так, китайский лидер начал свое европейское турне.

Так, Си прибыл в Париж около 15:40 по местному времени. Там он встретится с Макроном.

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Что известно о визите Си во Францию

Си Цзиньпин прибыл в Париж 5 мая. Государственный визит во Францию начался около 15:40 по местному времени.

СМИ сообщили, что в Париже Си встретились с премьером Франции Габриэлем Атталем. Также показали соответствующее видео.

Си Цзиньпин прибыл во Францию: смотрите видео

Во время визита я проведу углубленный обмен мнениями с президентом Макроном по развитию отношений Китая и Франции и Китая и ЕС в новой ситуации, а также по текущим основным международным и региональным проблемам,

– заявил Си Цзиньпин по прибытии в аэропорт в Париже.

Также выразил надежду, что благодаря этому визиту удастся укрепить традиционную дружбу между двумя странами, укрепить политическое взаимное доверие, создать стратегический консенсус, углубить обмены и сотрудничество в различных сферах, "использовать факел истории, чтобы осветить путь вперед, создать лучшее будущее для китайско-французских отношений и способствовать миру и развитию во всем мире".

Также СМИ писали, что лидер Китая обсудит с французским коллегой войну России против Украины.

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