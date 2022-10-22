Си Цзиньпин пошел на третий срок правления: получил беспрецедентные полномочия

На съезде Коммунистической партии Китая утвердили единоличное верховное лидерство Си Цзиньпина. Это значит, что он пошел на новый, уже третий срок правления.

Съезд Компартии Китая начался 16 октября, а 22 октября завершил работу внесением изменений в устав КПК и поддержкой Си Цзиньпина.

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Поправки к конституции партии

Внесли ряд поправок в партийную конституцию. Их цель – усиление статуса генерального секретаря Си Цзиньпина в партии.

"Две установки" – закрепляет "статус Си Цзиньпина как ядра Центрального комитета КПК и всей партии". Его видение "социализма с китайской спецификой для новой эры" определяют как руководящее для действий всех партийцев. "Две гарантии" – обязывает партийцев защищать "статус генерального секретаря Си Цзиньпина как "ядра" партии и "защищать руководство".

Кстати, предшественника Ху Цзиньтао неожиданно увели под руки с церемонии закрытия.

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Беспрецедентные полномочия

Си Цзиньпин фактически приравнен к вождям КПК Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину. То есть, политику дают беспрецедентные за последние 50 лет истории Китая полномочия.

Кроме того, на съезде избрали Центральный комитет КПК в составе около 300 человек. Первый пленум состоится завтра. Тогда же будет завершено формирование партийного руководства на следующие 5 лет. Выберут новое Политбюро, его Постоянный комитет и Генерального секретаря партии.

Пост главы КПК на следующие 5 лет, очевидно, сохранит Си Цзиньпин.

Что этому предшествовало

Си Цзиньпин на съезде коммунистической партии озвучил важную речь, где подвел итог своей работы за последние 5 лет и очертил план на предстоящее пятилетие.

Он отмечал, что объединение с Тайванем никогда не исчезнет из повестки дня. По словам чиновника, Пекин стремится к мирному объединению, однако не исключает и силового решения этой "проблемы".

Поддержка Си Цзиньпина Компартией означает, что курс на глобальную конфронтацию с Западом будет сохранен.

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