Западные лидеры пытаются это исправить путём диалога. Однако это совершенно не дает желаемых результатов. Об этом 24 Каналу рассказала Наталья Бутырская – эксперт по Восточной Азии, магистр внешней политики, объяснив, как необходимо давить на Китай.

Читайте также Европу поглощают шпионские войны: как российские и китайские диверсанты заполонили страны ЕС

Дипломатии не хватает

Визит Си Цзиньпина во Францию имел целью повлиять на мнение Китая. Поэтому, конечно, приезд лидера КНР не прошел без упоминаний об Украине. Вместе с Эммануэлем Макроном они обсуждали возможность перемирия между Украиной и Россией, а также на Ближнем Востоке во время проведения Олимпийских игр.

Кроме того, западные СМИ писали, что президент Франции будет пытаться убедить Си Цзиньпина повлиять на Россию, чтобы приблизить конец войны. Собственно, это происходит накануне Мирной конференции, которая должна состояться в Швейцарии 15 – 16 июня. Напомним, что Китай хотел, чтобы на ней присутствовала Россия. В то же время собственного участия в Пекине также не подтвердили. После визита во Францию мнение Си Цзиньпина не изменилось.

Очевидно, на эту тему разговаривали. Но мы сегодня не видим какого-то изменения позиции Китая, где бы он сказал, что он примет участие (в конференции – 24 Канал). Макрон пытался использовать свой дипломатический шарм, чтобы привлечь Китай к поддержке Украины, к созданию платформы для справедливого мира. Впрочем, я не могу назвать достижениями то, к чему пришли стороны,

– отметила Наталья Бутырская.

Лидеры лишь подтвердили предварительные договоренности о том, что Китай не будет предоставлять оружие России и что он будет следить за экспортом товаров двойного назначения. Однако в этом нет ничего нового.

"На протяжении всей войны как европейские, так и американские лидеры пытались прорисовать для Китая красные линии, чтобы он не поставлял оружие России. В противном случае к нему применят санкции. Это проговаривали на разных уровнях, и ничего не изменилось", – заметила эксперт из Восточной Азии.

Когда же возникали обвинения, что Пекин продает Москве товары двойного назначения, в МИД Китая лишь сообщали, что "следят" за этим. Мол, в двусторонние экономические отношения с Россией никто не должен вмешиваться, потому что ничего противоправного они не делают.

"На мой взгляд, простой дипломатии не хватает. Подтверждением этого является визит Блинкена (в Китай – 24 Канал), который сказал о конкретных мерах, что применит Вашингтон в отношении Пекина. Простая дипломатия уже сейчас дает трещину. Нужно переходить к жестким методам", – подчеркнула Бутырская.

Сложный процесс

Фактически, ни Эммануэль Макрон во время встречи с Си Цзиньпинем, ни другие западные лидеры действительно не демонстрируют жесткости в отношении действий Китая. Хотя предупреждения в сторону Пекина относительно торговли с Россией были неоднократными.

После визита Блинкена американцы уже ввели санкции против 300 компаний и физических лиц, среди которых 20 компаний – из Китая. Первый шаг уже сделан. В будущем китайские компании еще больше будут попадать под санкции. Наши западные партнеры постепенно переходят к тому, чего пытались избежать,

– подчеркнула эксперт из Восточной Азии.

Говорится об отслеживании за деятельностью компаний, которые реэкспортируют товары в Россию. Собственно, это и товары западного производства. Против компаний-посредников уже начали и будут продолжать активнее использовать вторичные санкции.

"Это непростая и кропотливая работа. Эти компании возникают очень быстро, и если против них введут санкции, найдутся новые люди, которые создадут "однодневные компании". Россия активно использует методы, налаженные предшественниками – Северной Кореей, Ираном, которые приспособились жить в условиях санкций, при этом беспрепятственно получая высокотехнологичные элементы Запада для изготовления оружия", – объяснила Бутырская.

Для того чтобы искоренить эту проблему, необходима сильная политическая воля наших западных партнеров.

Как Россия обходит санкции