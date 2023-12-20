Си Цзиньпин встретился с Мишустиным: что китайский лидер пообещал России

Си Цзиньпин 20 декабря провел встречу с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. Во время нее китайский лидер заявил о стремлении "расширить" связи со страной-агрессором.

Об этом рассказало китайское государственное информагентство. Оно отметило, что соответствующее обещание Си Цзиньпин сделал, наметив успехи в торговле между Китаем и Россией.

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Сотрудничество между Китаем и Россией растет

Как отмечают журналисты, китайский лидер заверил, что своей годовой цели двусторонняя торговля между Россией и Китаем якобы "достигла". Речь идет о 200 миллиардах долларов. И это, заверил Си Цзиньпин, продемонстрировало "устойчивость" сотрудничества между государствами.

Сохранение и развитие китайско-российских отношений является стратегическим выбором, сделанным обеими сторонами на основе фундаментальных интересов двух народов,

– отметил Си.

Обратите внимание, что в Bloomberg отметили, что во время встречи Мишустин похвастался, что Россия и Китай якобы практически полностью перестали использовать американский доллар. По его словам, в Кремле "удовлетворены ростом" связей и готовы расширять сотрудничество между странами.

Россию покинули более 300 компаний

Обратим внимание, что до полномасштабного вторжения в России работало более 1500 крупных иностранных компаний. Часть из них покинула рынок страны-агрессор. Также есть те, кто прекратил свою деятельность и не вкладывает средства в филиалы на территории России.

Полностью с рынка страны-агрессора вышли 304 компании. Их потенциальная стоимость сделок может составить 25 миллиардов долларов. Еще 320 компаний публично заявили, что стремятся покинуть Россию и уже делают в этом направлении шаги. Правда, местные власти пытаются затормозить этот процесс.

Крупнейшие компании, полностью вышедшие, сгенерировали 82 миллиарда долларов дохода, в то же время находящиеся в процессе выхода – 65 миллиардов долларов,

– сообщили в KSE.

В то же время следует понимать, что далеко не все ушедшие с рынка России компании получили хоть какую-то денежную компенсацию. Так, Heineken, Nissan, OBI Group, Renault, Tetra Pak продали всего за 1 евро. А вот Carlsberg и Danone власти страны-агрессора просто "отжали".