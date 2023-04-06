Си Цзиньпин заявил о готовности поговорить с Зеленским, – СМИ

Впервые за время полномасштабной войны России с Украиной Си Цзиньпин готов поговорить с Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление китайский лидер сделал во время разговора с Эммануэлем Макроном – президентом Франции.

Слова Си передал французский дипломат. Он подчеркнул: китайский лидер готов говорить с Зеленским, "когда придет время". Возможную дату разговора не озвучивают.

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Дипломат отметил, что Макрон во время визита в Китай работает над тем, чтобы страна не поставляла в Россию ничего, что можно использовать в войне страны-террориста против Украины.

Визит президента Франции в Китай продлится неделю. За это время французский лидер должен убедить китайскую сторону помочь "вернуть Россию к разуму".

Российская агрессия в Украине нанесла удар по стабильности. Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы вернете Россию к разуму и вернете всех за стол переговоров,

– уже заявил Макрон Си Цзиньпину.

Французский лидер также предполагал, что "Китай может сыграть главную роль в войне из-за тесных отношений с Россией". Си добавил, что Китай готов призвать мир к рациональности.