Об этом в эфире 24 Канала сказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов. Он отметил, что все эти визиты топовых чиновников могут иметь другой подтекст.

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Уговоры Си Цзиньпина

Многие лидеры стран мира уже посетили Китай. Особенно после поездки Си Цзиньпина в Россию, отметил Артур Харитонов. На всех встречах поднимался вопрос войны России с Украиной, особенно в случае с украинскими союзниками.

"Все они говорили, что Си должен позвонить Владимиру Зеленскому, принять украинскую формулу мира и отказаться от так называемого китайского "плана мира". Но результатов это не дало", – сказал спикер.

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Время для размышлений

С другой стороны, эти визиты – повторение "красных линий", выставленных США перед Си Цзиньпинем, отметил эксперт. Они напоминают китайскому лидеру не поставлять оружие России, не поддерживать ее и не нападать на Тайвань. В противном случае – будут серьезные последствия.

Сейчас мы видим заявления политиков, посетивших Пекин, что они повезут свои впечатления на саммит G7. Он состоится через несколько недель в мае и там будут приниматься решения. Вот это время до этого есть у Си Цзиньпина на размышления,

– сказал он.

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