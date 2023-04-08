Об этом в эфире 24 Канала сказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов. Он отметил, что все эти визиты топовых чиновников могут иметь другой подтекст.
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Уговоры Си Цзиньпина
Многие лидеры стран мира уже посетили Китай. Особенно после поездки Си Цзиньпина в Россию, отметил Артур Харитонов. На всех встречах поднимался вопрос войны России с Украиной, особенно в случае с украинскими союзниками.
"Все они говорили, что Си должен позвонить Владимиру Зеленскому, принять украинскую формулу мира и отказаться от так называемого китайского "плана мира". Но результатов это не дало", – сказал спикер.
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Время для размышлений
С другой стороны, эти визиты – повторение "красных линий", выставленных США перед Си Цзиньпинем, отметил эксперт. Они напоминают китайскому лидеру не поставлять оружие России, не поддерживать ее и не нападать на Тайвань. В противном случае – будут серьезные последствия.
Сейчас мы видим заявления политиков, посетивших Пекин, что они повезут свои впечатления на саммит G7. Он состоится через несколько недель в мае и там будут приниматься решения. Вот это время до этого есть у Си Цзиньпина на размышления,
– сказал он.
Визит Эммануэля Макрона в Китай: основное
- Президент Франции встретился с Си Цзиньпинем в Китае. Один из главных вопросов – война России с Украиной. В первых заявлениях Макрон пытался объяснить, кто главный агрессор и убедить, что Китай может повлиять на Путина. Си Цзиньпин вроде бы согласился на сотрудничество.
- Также поднимался вопрос о размещении тактического ядерного оружия Россией на территории Беларуси. Макрон подчеркнул, чтобы Си убедил Путина соблюдать международные правила.
- Несмотря на положительные официальные заявления по поводу визита Макрона в Пекин, издание Politico пишет, что французскому президенту не удалось убедить Си Цзиньпина изменить свою позицию по поводу войны в Украине.