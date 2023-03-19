У Зеленского объяснили, что для Путина означает ордер на арест и как с ним будет говорить Си

Россия активно пытается вовлечь Китай в свою дипломатическую защиту. Однако после ордера на арест для Путина Си Цзиньпин, по всей вероятности, будет говорить с российским диктатором не так, как планировал.

В эфире новостного телемарафона советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что России как глобального игрока больше не существует. Об этом пишет 24 Канал.

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На Путине теперь – черная метка

Подоляк отметил, что Путин не просто подозреваемый в военном преступлении, а в самом ужасном и гнусном преступлении – массовое похищение детей.

Это черная мерка. Для Китая это совсем другая реальность, в которой придется эти переговоры вести,

– сказал Подоляк.

Он считает, что Китай все же будет проводить переговоры с Россией, потому что хочет найти себе место глобального политического игрока. Место России освободилось и вакантно, поэтому теперь КНР хочет буквально занять ее стул.

Си Цзиньпин 20 марта отправится в Россию с трехдневным визитом и должен встретиться с Путиным.

Точно Китай, а именно Си Цзиньпин, не хотел бы иметь такого собеседника, каким сегодня является Путин с точки зрения репутации. Практически вчера Путина окончательно "обнулили"... Это уже не человек, с которым надо о чем-то договариваться,

– добавил советник главы ОП.

Россия сейчас очень невыгодный партнер

Михаил Подоляк подчеркнул, что никаких санкций с России снято не будет, пока россияне не выполнят требования ордеров международных уголовных дел. То есть, если Россия захочет получить доступ к международному ресурсному потенциалу, а не сотрудничать только со странами третьего мира, нужно будет выдать преступников.

Советник главы ОП отметил, что официально установлен и проработан 16 221 эпизод похищения детей в Россию. Кроме этих эпизодов, в Международный конституционный суд будут передаваться другие эпизоды по военным преступлениям, преступлениям против человечности и нарушениям международного гуманитарного права. Так что количество фамилий, которые будут получать ордера на арест, будут увеличиваться "по убывающей".

Все это имеет большое значение для того, чтобы политические элиты разных стран, в том числе занимавшие нейтральную позицию, понимали, что России в таком виде больше не будет,

– сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что это не просто слова, а начало большого политического процесса, запущенного на уровне МКС – а это 123 страны мира.

Я сомневаюсь, что будут какие-то сильные предложения для России, потому что Китай понимает, что Россия проиграет эту войну дипломатически, юридически и в военном смысле,

– добавил он.

Да, этот вопрос будет занимать некоторое время, однако Китай без США и Европы с точки зрения экономического развития – совсем другой Китай без доступа к ряду технологий, которые он сейчас использует в своей экономической отрасли. Так что договоренность Си с Путиным будет недальновидным решением.

И хотя переворота в России сейчас не стоит ожидать, диктатор уже ощущает это давление на себе. Подоляк заметил, что, судя по последним речам Путина и его поведению, уверенности в своем будущем у него уже нет.

Во время вечернего обращения 19 марта Владимир Зеленский также отметил, что ордер на арест Путина от Международного уголовного суда – "переломный момент, после которого становится несомненным, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности".