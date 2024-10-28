В заявлении есть кое-что странное: Си Цзиньпин обратился к России из-за войск КНДР

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что страны БРИКС должны предотвратить распространение войны на "третьи стороны", и призвал к "скорейшей деэскалации ситуации в Украине". Видимо, китайский президент имел в виду Северную Корею, которая направила своих военных в Россию.

Однако это заявление довольно странное, поскольку КНДР – это прокси Китая, страна полностью зависимая от него. Подробнее 24 Каналу объяснил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Китай занимается лицемерием

Игорь Яковенко отметил, что заявление Си Цзиньпина о предотвращении распространения российско-украинской войны на "третьи стороны" – это имитация недовольства.

Когда хозяин демонстративно заявляет об излишних стремлениях своего слуги, на самом деле, подбадривая его. Очевидно, что Северная Корея не может осуществить ни одного серьезного действия без согласования Китая,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Поэтому с большой вероятностью военный союз между КНДР и Россией был согласован под руководством Китая. Заявления Си, по мнению Яковенко, является настоящим лицемерием.

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В то же время не стоит ждать серьезной реакции Запада. Вряд ли против Китая введут мощные санкции, которые заставят его как-то повлиять на Северную Корею. Сейчас такой вариант выглядит маловероятным.