Сибига будет также возглавлять МИД в новом правительстве: решение Рады

Андрей Сибига продолжит возглавлять Министерство иностранных дел Украины в обновленном правительстве. Это решение поддержал 271 народный депутат.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

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Сколько депутатов поддержало кандидатуру Сибиги?

Верховная Рада продолжает голосовать за обновленный состав правительства. Министром иностранных дел Украины избрали Андрея Сибигу, который возглавлял МИД ранее.

Его кандидатуру поддержал 271 народный депутат. Также в Раде в ближайшее время должно состояться еще голосование за назначение Дениса Шмыгаля новым министром обороны Украины.

Напомним, что Рада уже назначила новый состав Кабинета министров. Решение поддержали 254 народных депутата. В новое правительство вошли: Михаил Федоров, Алексей Кулеба, Тарас Качка, Матвей Бедный, Герман Галущенко, Светлана Гринчук, Наталья Калмыкова, Игорь Клименко, Оксен Лисовой, Виктор Ляшко, Сергей Марченко, Алексей Соболев, Денис Улютин

Кроме того, ранее правительство назначило Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины. За нее проголосовали 262 депутата Верховной Рады.