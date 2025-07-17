Повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

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Скільки депутатів підтримало кандидатуру Сибіги?

Верховна Рада продовжує голосувати за оновлений склад уряду. Міністром закордонних справ України обрали Андрія Сибігу, який очолював МЗС раніше.

Його кандидатуру підтримав 271 народний депутат. Також у Раді найближчим часом має відбутися ще голосування за призначення Дениса Шмигаля новим міністром оборони України.

Нагадаємо, що Рада вже призначила новий склад Кабінету міністрів. Рішення підтримали 254 народні депутати. До нового уряду увійшли: Михайло Федоров, Олексій Кулеба, Тарас Качка, Матвій Бідний, Герман Галущенко, Світлана Гринчук, Наталія Калмикова, Ігор Клименко, Оксен Лісовий, Віктор Ляшко, Сергій Марченко, Олексій Соболєв, Денис Улютін

Крім того, раніше уряд призначив Юлію Свириденко новою прем'єр-міністеркою України. За неї проголосували 262 депутати Верховної Ради.