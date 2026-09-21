Об этом глава украинского дипломатического ведомства написал в социальной сети X.

Как Сибига прокомментировал позицию Мадяра?

Украинский министр обратил внимание на безосновательный отказ венгерской стороны присоединиться к Карпатской интеграционной инициативе.

Этот формат создан для развития региона, укрепления связей и реализации взаимовыгодных проектов между восемью карпатскими странами.

Орбанизм не принес пользы ни Венгрии, ни региону

Не менее странным развитием событий Сибига назвал публичные сомнения Будапешта относительно прямого сотрудничества между энергетическими компаниями двух государств.

По его словам, вмешательство политики в прагматичный бизнес всегда вредит взаимовыгодным договоренностям.

Создается впечатление, что, хотя Виктор Орбан ушел, его политика блокирования и изоляционизма продолжает процветать,

– подчеркнул Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что так называемый "орбанизм" в прошлом не принес пользы ни самой Венгрии, ни региону в целом. Он выразил убеждение, что такая линия поведения не принесет положительных результатов и в дальнейшем.

"Несмотря на эти заявления, мы в очередной раз подчеркиваем готовность и открытость Украины к развитию взаимовыгодного, прагматичного и основанного на взаимном уважении двустороннего сотрудничества с Венгрией", – уточнил министр иностранных дел Украины.

Отказ от нефтехранилищ и саммита "Карпатской восьмерки"

Как уже сообщалось на нашем сайте, накануне новый венгерский премьер Петер Мадьяр категорически отверг возможность реализации инфраструктурных энергетических инициатив с участием украинской стороны.

В частности, венгерское правительство выступило против меморандума между "Нафтогазом" и компанией MOL о строительстве объектов для хранения нефтепродуктов вблизи границы.

Кроме того, Будапешт отказался от участия в новом саммите "Карпатской восьмерки", который инициировал президент Украины Владимир Зеленский.